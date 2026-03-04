A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (SMFIN), está investindo na qualificação técnica dos servidores diante das mudanças promovidas pela Reforma Tributária. Com foco na atualização e no planejamento estratégico, servidores participam do curso ‘Reforma Tributária Aplicada à Municipalidade’, promovido pela Escola de Gestão Pública de Jundiaí (EGP). A formação é realizada presencialmente, na sede da escola, e ministrada pelo docente Márcio Alexandre Ioti Henrique.

O curso tem como objetivo aprofundar a compreensão prática dos principais aspectos da tributação municipal, contribuindo para uma atuação técnica mais segura e eficiente na Administração Pública, considerando as alterações previstas na legislação e seus impactos na arrecadação e na gestão fiscal. Durante os encontros, são abordados tributos de competência municipal, como IPTU, ITBI e taxas, com foco nas hipóteses de incidência, parâmetros de cobrança, arrecadação e fiscalização, sempre voltados à aplicação na rotina administrativa.

