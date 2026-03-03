Um criminoso sexual procurado pela Justiça foi capturado por policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão, na noite desta segunda-feira (2), na comunidade Meias-Aço, em Jundiaí.
Os PMs faziam patrulhamento pela rua Um, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita e realizaram a abordagem.
Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. No entanto, após consulta aos sistemas policiais foi constatado que o homem era procurado pela Justiça, com mandado relacionado ao artigo 215-A do Código Penal, que trata do crime de importunação sexual.
Diante da confirmação do mandado, ele foi conduzi do ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.