03 de março de 2026
ALERTA

Bebê com suspeita de doença meningocócica morre em Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
Reprodução
A doença, causada pela bactéria Neisseria meningitidis, pode se manifestar de formas diferentes, entre elas, a meningococcemia, apontada como a causa do óbito

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, informa que foi registrado o óbito de um bebê de seis meses com suspeita de doença meningocócica. O caso ocorreu no último sábado (28), em hospital da rede privada do município.

A Vigilância Epidemiológica (VE) foi imediatamente notificada e adotou todas as medidas previstas em protocolo e a avaliação para realização de profilaxia medicamentosa nos contactantes próximos. A criança não frequentava creche. No momento, a VE aguarda os resultados finais dos exames laboratoriais, mas há registro de hemocultura coletada durante o período de internação, indicando positividade para a doença.

Doença meningogócica é o nome dado por qualquer infecção causado pela bactéria Neisseria meningitidis (meningococo). Ela pode se manifestar de formas diferentes, entre elas a meningococcemia, apontada como a causa do óbito. Trata-se de uma infecção generalizada causada pela mesma bactéria, com evolução rápida e potencial risco à vida. A transmissão ocorre, principalmente, por meio de secreções respiratórias – como saliva e gotículas expelidas ao falar, tossir ou espirrar – em situações de contato próximo e prolongado.

A principal forma de prevenção da doença meningocócica é a vacinação. Em Jundiaí, as vacinas são disponibilizadas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme o Calendário Nacional de Vacinação. Estão disponíveis a vacina meningocócica C, indicada para crianças a partir de três meses de idade, com esquema vacinal definido pelo Ministério da Saúde, e a vacina meningocócica ACWY, destinada a adolescentes, conforme a faixa etária preconizada.

As doses podem ser recebidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Clínicas da Família do município, durante o horário de funcionamento das salas de vacinação. Para a imunização, é necessário apresentar documento com foto ou certidão de nascimento, além da carteira de vacinação.

A Secretaria de Promoção da Saúde reforça a importância de manter a vacinação em dia e orienta que, diante de sintomas como febre alta, vômitos, rigidez na nuca, manchas na pele, sonolência excessiva ou irritabilidade – especialmente em crianças -, a população procure atendimento médico imediato.

