Policiais militares do 1ª pelotão de Força Tática do 49º Batalhão descobriram e acabaram com uma refinaria de drogas na noite desta segunda-feira (2), no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, na divisa com a Vila Real, em Várzea Paulista. Um homem foi preso.

Segundo apuração, a equipe realizava patrulhamento quando percebeu que um homem, ao chegar de carro a uma residência, demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura. Ao se aproximarem do veículo, os policiais visualizaram diversos tijolos de entorpecentes sobre o banco.

Durante a abordagem, o suspeito confessou que o imóvel funcionava como “casa-bomba”, utilizada para o refino, fracionamento e distribuição de drogas destinadas a pontos de venda em diferentes bairros.