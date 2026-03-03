Os quase 160 quilos de cocaína, maconha, crack e drogas sintéticas apreendidos pelo 1º Pelotão de Força Tática, na noite desta segunda-feira (2), em Jundiaí, pertenciam à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo apurado junto a fontes policiais.

A carga foi avaliada em cerca de R$ 1 milhão, podendo alcançar valor ainda maior após o processo de refino e 'batismo' para comercialização.

Além de um homem, que possui antecedentes criminais e é suspeito de atuar para a facção, a esposa dele, que estava na residência no momento da ação, também foi presa em flagrante.