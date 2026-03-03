Os quase 160 quilos de cocaína, maconha, crack e drogas sintéticas apreendidos pelo 1º Pelotão de Força Tática, na noite desta segunda-feira (2), em Jundiaí, pertenciam à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo apurado junto a fontes policiais.
A carga foi avaliada em cerca de R$ 1 milhão, podendo alcançar valor ainda maior após o processo de refino e 'batismo' para comercialização.
Além de um homem, que possui antecedentes criminais e é suspeito de atuar para a facção, a esposa dele, que estava na residência no momento da ação, também foi presa em flagrante.
O caso deverá ser investigado pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), que dará continuidade às apurações para identificar outros envolvidos e a origem do entorpecente.
A OCORRÊNCIA
Policiais militares do 1ª pelotão de Força Tática do 49º Batalhão descobriram e acabaram com uma refinaria de drogas na noite desta segunda-feira (2), no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, na divisa com a Vila Real, em Várzea Paulista. Um homem foi preso.
Segundo apuração, a equipe realizava patrulhamento quando percebeu que um homem, ao chegar de carro a uma residência, demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura. Ao se aproximarem do veículo, os policiais visualizaram diversos tijolos de entorpecentes sobre o banco.
Durante a abordagem, o suspeito confessou que o imóvel funcionava como “casa-bomba”, utilizada para o refino, fracionamento e distribuição de drogas destinadas a pontos de venda em diferentes bairros.
No interior da residência, os policiais encontraram grande quantidade de cocaína, maconha e ice (metanfetamina), além de balanças de precisão e vários equipamentos usados na preparação, 'batismo' e conservação das drogas. 150 kg de drogas foram apreendidos.
A ocorrência está sendo apresentada na delegacia e a perícia ainda realiza trabalho no local da ocorrência - a quantidade exata de drogas e demais detalhes serão confirmados em breve.