A Secretaria Municipal de Educação (SME) oferece, todos os anos, a capacitação em primeiros socorros para profissionais da rede municipal de ensino e também das escolas contratadas, reforçando a cultura de prevenção, cuidado e proteção à vida no ambiente escolar.
A secretária municipal de Educação, Priscila Costa, destaca que a formação é parte permanente do planejamento da pasta. “Garantir que nossos educadores estejam preparados para agir em situações de emergência é uma prioridade. A escola é um espaço de cuidado, e saber como proceder nos primeiros minutos de um acidente pode fazer toda a diferença”, afirma.
A capacitação é realizada em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), responsável por ministrar os treinamentos. O enfermeiro da educação continuada do serviço, Tiago Luciano de Oliveira, que atua há 18 anos na área, explica que os profissionais da escola são, na maioria das vezes, os primeiros a prestar assistência às crianças.
“Quando chegamos ao local, percebemos que os profissionais já estão fazendo exatamente o que foi orientado. Eles iniciam os primeiros socorros, conseguem nos passar informações claras sobre o que aconteceu e o que já foi feito. Isso torna o atendimento muito mais integrado e ágil”, destaca. Segundo ele, ao longo dos anos já houve relatos de professores que utilizaram as técnicas aprendidas para desengasgar alunos, familiares e até vizinhos, ampliando o alcance do conhecimento para além do ambiente escolar.
A formação foi realizada no Centro Municipal de Capacitação e Formação, no Complexo Argos. De acordo com Janine Carolla, supervisora das escolas contratadas, a capacitação é obrigatória e garante que todos os profissionais saibam como agir em situações de urgência. “O Samu orienta sobre as primeiras providências que devem ser tomadas. Essa preparação traz mais segurança para as equipes e mais proteção para as crianças”, ressalta.