A Secretaria Municipal de Educação (SME) oferece, todos os anos, a capacitação em primeiros socorros para profissionais da rede municipal de ensino e também das escolas contratadas, reforçando a cultura de prevenção, cuidado e proteção à vida no ambiente escolar.

A secretária municipal de Educação, Priscila Costa, destaca que a formação é parte permanente do planejamento da pasta. “Garantir que nossos educadores estejam preparados para agir em situações de emergência é uma prioridade. A escola é um espaço de cuidado, e saber como proceder nos primeiros minutos de um acidente pode fazer toda a diferença”, afirma.

A capacitação é realizada em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), responsável por ministrar os treinamentos. O enfermeiro da educação continuada do serviço, Tiago Luciano de Oliveira, que atua há 18 anos na área, explica que os profissionais da escola são, na maioria das vezes, os primeiros a prestar assistência às crianças.