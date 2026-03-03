O Coreto já passou por lavagem completa e seguirá para manutenção estrutural e nova pintura, preservando suas características históricas. A revitalização também inclui melhorias na infraestrutura, reforço da iluminação, qualificação do paisagismo e intervenções para garantir mais segurança e conforto aos frequentadores.

A Praça Sebastião Pontes de Oliveira, conhecida como Praça do Coreto, na Vila Arens, recebe uma revitalização completa a partir desta semana. Localizada ao lado da Igreja Nossa Senhora da Conceição, o espaço é um dos mais tradicionais e simbólicos do bairro, marcado pela convivência das famílias e por atividades culturais ao longo dos anos.

De acordo com o prefeito, Gustavo Martinelli, a revitalização reforça o compromisso da gestão com a preservação dos espaços públicos. “A Praça do Coreto, na Vila Arens, é um símbolo para o bairro e para Jundiaí. Cuidar desse espaço é valorizar a história da cidade e oferecer um ambiente agradável para que as famílias possam conviver, praticar atividades e participar de eventos culturais. Estamos promovendo uma revitalização completa, que vai além da estética. É um cuidado com a infraestrutura, com o meio ambiente e, principalmente, com as pessoas que utilizam a praça”,

Diversos departamentos da SMISP atuam de forma integrada em diferentes frentes. As equipes realizam a poda das árvores, desobstrução das bocas de lobo, manutenção dos equipamentos da academia ao ar livre, pintura do calçamento, troca e instalação de novas lixeiras e implantação de novo paisagismo. Além disso, a iluminação pública também será reforçada e a pavimentação da praça será melhorada.