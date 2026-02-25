A Prefeitura de Jundiaí iniciou a revitalização da praça José Pedro Raimundo e dos canteiros centrais da avenida Itatiba, na Vila Rio Branco. A ação integra o programa municipal de paisagismo que prevê a recuperação de áreas verdes com espécies adequadas ao clima e de baixa manutenção, garantindo beleza urbana e sustentabilidade.

“O objetivo é, além da estética, realizar o plantio de espécies que consigam florir quase o ano todo e que não dependam de muita manutenção”, explicou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Jeferson Coimbra. Nesta primeira etapa, as equipes realizaram a limpeza completa dos canteiros. Na segunda fase será feito o preparo do solo, aplicação de compostagem e o plantio das mudas.

