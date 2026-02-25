25 de fevereiro de 2026
REVITALIZAÇÃO

Prefeitura leva programa de paisagismo à Vila Rio Branco

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Avenida Itatiba, na Vila Rio Branco vai ganhar novo paisagismo
Avenida Itatiba, na Vila Rio Branco vai ganhar novo paisagismo

A Prefeitura de Jundiaí iniciou a revitalização da praça José Pedro Raimundo e dos canteiros centrais da avenida Itatiba, na Vila Rio Branco. A ação integra o programa municipal de paisagismo que prevê a recuperação de áreas verdes com espécies adequadas ao clima e de baixa manutenção, garantindo beleza urbana e sustentabilidade.

 “O objetivo é, além da estética, realizar o plantio de espécies que consigam florir quase o ano todo e que não dependam de muita manutenção”, explicou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Jeferson Coimbra. Nesta primeira etapa, as equipes realizaram a limpeza completa dos canteiros. Na segunda fase será feito o preparo do solo, aplicação de compostagem e o plantio das mudas.

Ao todo, serão plantadas cerca de mil mudas de quatro espécies: barba-de-serpente, estrelícia, mini ixória e grama-amendoim. As plantas são provenientes do viveiro da Unidade de Desenvolvimento Ambiental (UNIDAM) e o plantio deve começar na próxima semana.

“O trabalho segue um cronograma elaborado por técnicos da UNIDAM e da SMISP, e outras regiões da cidade também vão receber o programa de paisagismo”, concluiu Coimbra.

