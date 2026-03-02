02 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NO JAYME CINTRA

Seis torcedores do Paulista são presos por depredação e ameaça

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Os torcedores invadiram áreas restritas do Jayme Cintra para cobrar jogadores e diretoria após o empate
Os torcedores invadiram áreas restritas do Jayme Cintra para cobrar jogadores e diretoria após o empate

O Paulista de Jundiaí entrou em campo neste domingo (1) contra a Francana no estádio Dr. Jayme Cintra. Na partida, o empate por 2 a 2, mas, após o apito final, membros da torcida organizada Raça Tricolor invadiram áreas restritas do estádio, de administração e vestiário, depredando dependências, ameaçando e xingando diretores e jogadores. A Polícia Militar foi chamada ao local e prendeu seis envolvidos no episódio.

No local, os policiais ainda constataram que havia vidros quebrados e sinais de depredação. Nas dependências da diretoria, havia diversas pessoas brigando com funcionários do clube. Neste momento, a polícia deu ordem para que todos se sentassem, a fim de identificar os torcedores que estariam promovendo a briga. Eram seis, que estavam trajados com vestes da organizada. Havia mais envolvidos, mas fugiram ao notar a chegada das viaturas.

Os policiais que atenderam a ocorrência informaram na elaboração do BO que não foi necessário o uso da força física ou de instrumentos de menor potencial ofensivo, sendo possível separar as partes e restabelecer a ordem de forma técnica e proporcional. O advogado do clube relatou aos agentes que após o término da partida, saiu do camarote e percebeu que não havia mais público no local, mas também não tinha mais policiamento ostensivo. Nesse momento, um grupo de torcedores que já estava no estacionamento tentava abrir a porta de acesso ao vestiário do estádio.

Para entrar, os membros da organizada teriam quebrado o vidro da porta. O intuito da invasão seria cobrar jogadores e diretoria. Como não encontraram quem queriam, passaram a invadir outras áreas da administração do clube. Arrombaram a porta da sala de troféus e invadiram o alojamento dos jogadores. A polícia, então, foi acionada.

O advogado demonstrou interesse, em nome do clube, em representar criminalmente contra os envolvidos, especialmente em relação aos danos materiais causados ao patrimônio do clube. Na delegacia, o delegado ouviu as partes e enquadrou o caso no artigo 201 da Lei 14.597/23, a Lei Geral do Esporte. Segundo o texto, é proibido "promover tumulto, praticar ou incitar a violência (...) em eventos esportivos". Os homens, porém, foram presos em flagrante também pela prática, em tese, do delito de dano, do Código Penal.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários