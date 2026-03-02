O Paulista de Jundiaí entrou em campo neste domingo (1) contra a Francana no estádio Dr. Jayme Cintra. Na partida, o empate por 2 a 2, mas, após o apito final, membros da torcida organizada Raça Tricolor invadiram áreas restritas do estádio, de administração e vestiário, depredando dependências, ameaçando e xingando diretores e jogadores. A Polícia Militar foi chamada ao local e prendeu seis envolvidos no episódio.

No local, os policiais ainda constataram que havia vidros quebrados e sinais de depredação. Nas dependências da diretoria, havia diversas pessoas brigando com funcionários do clube. Neste momento, a polícia deu ordem para que todos se sentassem, a fim de identificar os torcedores que estariam promovendo a briga. Eram seis, que estavam trajados com vestes da organizada. Havia mais envolvidos, mas fugiram ao notar a chegada das viaturas.

Os policiais que atenderam a ocorrência informaram na elaboração do BO que não foi necessário o uso da força física ou de instrumentos de menor potencial ofensivo, sendo possível separar as partes e restabelecer a ordem de forma técnica e proporcional. O advogado do clube relatou aos agentes que após o término da partida, saiu do camarote e percebeu que não havia mais público no local, mas também não tinha mais policiamento ostensivo. Nesse momento, um grupo de torcedores que já estava no estacionamento tentava abrir a porta de acesso ao vestiário do estádio.