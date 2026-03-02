02 de março de 2026
Jundiaí amplia zeladoria nos bairros com descentralização

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Ao todo, são cinco unidades regionais, cada uma sob a coordenação de um encarregado

A Prefeitura de Jundiaí fortaleceu a atuação do Departamento de Zeladoria e Conservação (DZC), ampliando a presença das equipes nos bairros e garantindo mais agilidade na execução dos serviços urbanos. O modelo regionalizado, com Unidades de Serviços (USs) distribuídas estrategicamente pelo município, assegura atendimento mais próximo da população e respostas mais rápidas às demandas.

Ao todo, são cinco unidades regionais, cada uma sob a coordenação de um encarregado, servidor de carreira responsável pela zeladoria de sua respectiva área. A atuação direta nas regiões permite maior conhecimento das necessidades locais e acompanhamento contínuo das solicitações.

LEIA MAIS:

As Unidades estão sob a coordenação de Ali Mamed, diretor do DZC, vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP). A dinâmica regional fortalece o atendimento descentralizado e torna a gestão ainda mais eficiente e integrada.

“Com essa organização, cada encarregado acompanha de perto as necessidades da sua região. São profissionais que conhecem os moradores, os bairros e as particularidades de cada área. Isso torna o atendimento mais ágil e assertivo, aproximando ainda mais os serviços públicos do cidadão”, destacou o secretário da SMISP, Jeferson Coimbra.

Divisão das Unidades de Serviços por região

  • US1 – Região Central;
  • US2 – Região Leste;
  • US3 – Região Sul;
  • US4 – Região Norte;
  • US5 – Região Oeste.

Cada Unidade de Serviço conta com duas equipes de zeladoria, formadas por oito profissionais cada. As equipes atuam na conservação, manutenção e limpeza de vias públicas, parques e grandes praças, além de realizar pequenos reparos e preservar os espaços públicos e a infraestrutura urbana.

Com as equipes distribuídas por região, as demandas passam a ser acompanhadas de forma mais direta e contínua, permitindo planejamento preventivo e pronta resposta em situações emergenciais.

Prevenção e pronta resposta

Entre as atribuições das equipes está a execução das ações do programa permanente “Operação contra Enchentes”, que inclui manutenção de bocas de lobo, desobstrução de galerias pluviais e desassoreamento de rios e córregos, serviços fundamentais para mitigar os impactos das chuvas acima da média registradas neste início de ano.

“Temos equipes atuando de forma contínua na limpeza e desobstrução do sistema de drenagem. Esse trabalho preventivo é essencial para reduzir alagamentos e garantir mais segurança à população, principalmente em períodos de chuvas intensas. Além disso, as equipes estão mais próximas do cidadão para atender chamados emergenciais”, ressaltou Mamed.

A atuação regionalizada reforça o compromisso da Prefeitura com uma cidade mais bem cuidada, com serviços cada vez mais próximos da comunidade e maior eficiência na zeladoria urbana.

Serviço

Unidade de Serviços 1 – Centro
Endereço: rua Frei Itaparica, 170, Vila Joana
Telefones: (11) 4586-9611 / 4522-0492;

Unidade de Serviços 2 – Leste
Endereço: rua Frei Itaparica, 170, Vila Joana
Telefone: (11) 4817-2199;

Unidade de Serviços 3 – Sul
Endereço: rua Eduardo Carlos Pereira, 90, Jardim do Lago
Telefone: (11) 4526-3412;

Unidade de Serviços 4 – Norte
Endereço: avenida Professor Clarismundo Fornari, 195, Engordadouro
Telefone: (11) 4815-0590;

Unidade de Serviços 5 – Oeste
Endereço: avenida Arquimedes, 1395, Jardim Guanabara
Telefone: (11) 4582-5376.

