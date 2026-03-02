A Prefeitura de Jundiaí fortaleceu a atuação do Departamento de Zeladoria e Conservação (DZC), ampliando a presença das equipes nos bairros e garantindo mais agilidade na execução dos serviços urbanos. O modelo regionalizado, com Unidades de Serviços (USs) distribuídas estrategicamente pelo município, assegura atendimento mais próximo da população e respostas mais rápidas às demandas.
Ao todo, são cinco unidades regionais, cada uma sob a coordenação de um encarregado, servidor de carreira responsável pela zeladoria de sua respectiva área. A atuação direta nas regiões permite maior conhecimento das necessidades locais e acompanhamento contínuo das solicitações.
As Unidades estão sob a coordenação de Ali Mamed, diretor do DZC, vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP). A dinâmica regional fortalece o atendimento descentralizado e torna a gestão ainda mais eficiente e integrada.
“Com essa organização, cada encarregado acompanha de perto as necessidades da sua região. São profissionais que conhecem os moradores, os bairros e as particularidades de cada área. Isso torna o atendimento mais ágil e assertivo, aproximando ainda mais os serviços públicos do cidadão”, destacou o secretário da SMISP, Jeferson Coimbra.
Divisão das Unidades de Serviços por região
- US1 – Região Central;
- US2 – Região Leste;
- US3 – Região Sul;
- US4 – Região Norte;
- US5 – Região Oeste.
Cada Unidade de Serviço conta com duas equipes de zeladoria, formadas por oito profissionais cada. As equipes atuam na conservação, manutenção e limpeza de vias públicas, parques e grandes praças, além de realizar pequenos reparos e preservar os espaços públicos e a infraestrutura urbana.
Com as equipes distribuídas por região, as demandas passam a ser acompanhadas de forma mais direta e contínua, permitindo planejamento preventivo e pronta resposta em situações emergenciais.
Prevenção e pronta resposta
Entre as atribuições das equipes está a execução das ações do programa permanente “Operação contra Enchentes”, que inclui manutenção de bocas de lobo, desobstrução de galerias pluviais e desassoreamento de rios e córregos, serviços fundamentais para mitigar os impactos das chuvas acima da média registradas neste início de ano.
“Temos equipes atuando de forma contínua na limpeza e desobstrução do sistema de drenagem. Esse trabalho preventivo é essencial para reduzir alagamentos e garantir mais segurança à população, principalmente em períodos de chuvas intensas. Além disso, as equipes estão mais próximas do cidadão para atender chamados emergenciais”, ressaltou Mamed.
A atuação regionalizada reforça o compromisso da Prefeitura com uma cidade mais bem cuidada, com serviços cada vez mais próximos da comunidade e maior eficiência na zeladoria urbana.
Serviço
Unidade de Serviços 1 – Centro
Endereço: rua Frei Itaparica, 170, Vila Joana
Telefones: (11) 4586-9611 / 4522-0492;
Unidade de Serviços 2 – Leste
Endereço: rua Frei Itaparica, 170, Vila Joana
Telefone: (11) 4817-2199;
Unidade de Serviços 3 – Sul
Endereço: rua Eduardo Carlos Pereira, 90, Jardim do Lago
Telefone: (11) 4526-3412;
Unidade de Serviços 4 – Norte
Endereço: avenida Professor Clarismundo Fornari, 195, Engordadouro
Telefone: (11) 4815-0590;
Unidade de Serviços 5 – Oeste
Endereço: avenida Arquimedes, 1395, Jardim Guanabara
Telefone: (11) 4582-5376.