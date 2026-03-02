A Prefeitura de Jundiaí fortaleceu a atuação do Departamento de Zeladoria e Conservação (DZC), ampliando a presença das equipes nos bairros e garantindo mais agilidade na execução dos serviços urbanos. O modelo regionalizado, com Unidades de Serviços (USs) distribuídas estrategicamente pelo município, assegura atendimento mais próximo da população e respostas mais rápidas às demandas.

Ao todo, são cinco unidades regionais, cada uma sob a coordenação de um encarregado, servidor de carreira responsável pela zeladoria de sua respectiva área. A atuação direta nas regiões permite maior conhecimento das necessidades locais e acompanhamento contínuo das solicitações.

