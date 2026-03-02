O Paulista Futebol Clube entrou em campo neste domingo (1) contra a Associação Atlética Francana, no Estádio Dr. Jayme Cintra, e empatou por 2 a 2. Após o apito final, porém, membros de uma torcida organizada invadiram áreas restritas do estádio, como setores administrativos e o vestiário, depredando dependências e ameaçando diretores e jogadores. A Polícia Militar foi acionada e prendeu seis suspeitos em flagrante pelos crimes de dano com violência ou grave ameaça e por promover tumulto, praticar ou incitar a violência em evento esportivo.

Nesta segunda-feira (2), os detidos passaram por audiência de custódia e receberam liberdade provisória. Cada um deverá pagar fiança equivalente a dois salários mínimos no prazo de cinco dias. Caso contrário, a medida pode ser revogada e convertida em prisão preventiva. Eles também terão de cumprir medidas cautelares, como comparecer aos atos processuais e não mudar de endereço sem autorização judicial.

O CASO