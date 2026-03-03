A CPFL Piratininga inaugurou nesta segunda-feira (2) a primeira subestação do município de Itupeva, a Subestação (SE) Itupeva 1 - Cafezal. Com investimento total de R$ 85,9 milhões, a nova estrutura amplia a capacidade e a confiabilidade do sistema elétrico, atendendo os clientes da cidade, entre residências, comércios, prestadores de serviços e indústrias.
São beneficiados os bairros Nova Era, Dos Medeiros, Bonfim, Portal Santa Fé, Do Pinheirinho, Santa Isabel, Monte Serrat, Morro Alto, Jardim Vitória, Portal das Mangas, Parque dos Cafezais, Jardim do Ribeirão, Santa Elisa, Do Barreiro, Guacuri, Caxambu e Da Lagoa.
Com a reconfiguração da rede, ao todo mais de 60 mil clientes (unidades consumidoras), incluindo moradores da vizinha Jundiaí, estão contemplados. Do montante investido, R$ 6,5 milhões foram destinados à implantação de aproximadamente 32 quilômetros de rede de distribuição.
Com capacidade de até 40 MVA (Megavolt-Ampere), podendo dobrar essa capacidade no futuro, a subestação permite uma redistribuição das cargas e amplia a flexibilidade operacional do sistema. Na prática, a energia pode ser direcionada por rotas alternativas, reduzindo de forma significativa quanto ao tempo de restabelecimento em situações como temporais e grandes queimadas.
Osvanil Oliveira Pereira, diretor-presidente da CPFL Piratininga, ao lado de Ju Albuquerque, vice-presidente da Câmara de Veredores de Itupeva; do prefeito Rogerio Cavalin e de Danilo Ito, gerente de Engenharia da CPFL Energia
“Entre janeiro e outubro de 2025, a CPFL Piratininga destinou R$ 115,9 milhões à região de Jundiaí e Itupeva, em ações de modernização, manutenção e aprimoramento da rede elétrica. A nova subestação e os demais investimentos integram um plano amplo de fortalecimento da infraestrutura, com foco na segurança, na qualidade do fornecimento e no suporte ao crescimento de áreas estratégicas como indústria, comércio, agronegócio e serviços”, destacou Osvanil Oliveira Pereira, diretor-presidente da CPFL Piratininga.
O executivo ressaltou, ainda, que Itupeva tem sua economia baseada na indústria e no setor de serviços, incluindo comércio e turismo. “A cidade possui uma economia robusta e em expansão. É por isso que a CPFL Piratininga investe constantemente para contribuir com a continuidade desse avanço nos próximos anos”, concluiu.