A CPFL Piratininga inaugurou nesta segunda-feira (2) a primeira subestação do município de Itupeva, a Subestação (SE) Itupeva 1 - Cafezal. Com investimento total de R$ 85,9 milhões, a nova estrutura amplia a capacidade e a confiabilidade do sistema elétrico, atendendo os clientes da cidade, entre residências, comércios, prestadores de serviços e indústrias.

São beneficiados os bairros Nova Era, Dos Medeiros, Bonfim, Portal Santa Fé, Do Pinheirinho, Santa Isabel, Monte Serrat, Morro Alto, Jardim Vitória, Portal das Mangas, Parque dos Cafezais, Jardim do Ribeirão, Santa Elisa, Do Barreiro, Guacuri, Caxambu e Da Lagoa.

