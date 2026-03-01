01 de março de 2026
Jornal de Jundiaí
Logo Sampi
SÉRIE A3

Paulista cede empate no fim e segue fora do G8

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
jpfotos.esportes
Com o resultado, o Paulista permanece na 10ª colocação

O Paulista empatou por 2 a 2 com a Francana neste domingo (1º), no estádio Dr. Jayme Cintra, pela 10ª rodada. O Galo chegou a ficar duas vezes à frente no placar, mas sofreu o gol de empate nos acréscimos e deixou escapar a vitória em casa.

O time abriu o marcador logo aos 2 minutos, com o camisa 9 Christopher. A resposta da Francana foi imediata: aos 9, o também camisa 9 Bruno Henrique deixou tudo igual, em lance que recolocou equilíbrio na partida ainda no primeiro tempo.

Na etapa final, o Paulista pressionou e criou as principais chances. A insistência foi premiada aos 41 minutos, quando Gabriel Bozzolan, camisa 17, aproveitou sobra na entrada da área e acertou chute no canto para recolocar o Galo em vantagem.

Quando a vitória parecia definida, aos 49 minutos, Anderson, camisa 6 da Francana, aproveitou lançamento na área e decretou o empate. Com o resultado, o Paulista permanece na 10ª colocação, a três pontos do G8, na reta final da primeira fase.

