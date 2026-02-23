A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Piratininga, distribuidora do Grupo CPFL, está com inscrições abertas para nova turma da ‘Escola de Eletricistas de Rede de Distribuição Elétrica’, em Jundiaí. A iniciativa acontece em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).
São 20 vagas gratuitas voltadas à formação profissional de moradores das cidades de Jundiaí, Campo Limpo Paulista e Vinhedo. É possível se inscrever até o dia 12 de março por meio do site da CPFL (CLICA AQUI).
Requisitos para a vaga
Para se inscrever, os interessados devem cumprir algumas exigências.
- Idade mínima 19 anos;
- Necessário Ensino Médio completo;
- CNH categoria B (definitiva e válida);
- Residir na cidade de vaga ou ter disponibilidade de mudança.
A participação no curso é uma excelente oportunidade de qualificação profissional, mas não garante a vaga no quadro de colaboradores do Grupo CPFL.
Informações
Inscrições: On-line até 13 de março de 2026
Início das aulas: 16/04/2026
Local das aulas presenciais: Jundiaí/SP