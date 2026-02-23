A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Piratininga, distribuidora do Grupo CPFL, está com inscrições abertas para nova turma da ‘Escola de Eletricistas de Rede de Distribuição Elétrica’, em Jundiaí. A iniciativa acontece em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

São 20 vagas gratuitas voltadas à formação profissional de moradores das cidades de Jundiaí, Campo Limpo Paulista e Vinhedo. É possível se inscrever até o dia 12 de março por meio do site da CPFL (CLICA AQUI).

Requisitos para a vaga