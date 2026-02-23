23 de fevereiro de 2026
ESCOLA ELETRICISTAS

Jundiaí recebe nova edição do programa da CPFL Piratininga 

Por Da redação | CPFL
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / CPFL
É preciso ter 19 anos completos, ensino médio concluído e CNH na categoria B
É preciso ter 19 anos completos, ensino médio concluído e CNH na categoria B

A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Piratininga, distribuidora do Grupo CPFL, está com inscrições abertas para nova turma da ‘Escola de Eletricistas de Rede de Distribuição Elétrica’, em Jundiaí. A iniciativa acontece em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

São 20 vagas gratuitas voltadas à formação profissional de moradores das cidades de Jundiaí, Campo Limpo Paulista e Vinhedo. É possível se inscrever até o dia 12 de março por meio do site da CPFL (CLICA AQUI).

Requisitos para a vaga

Para se inscrever, os interessados devem cumprir algumas exigências.

  • Idade mínima 19 anos;
  • Necessário Ensino Médio completo;
  • CNH categoria B (definitiva e válida);
  • Residir na cidade de vaga ou ter disponibilidade de mudança.

A participação no curso é uma excelente oportunidade de qualificação profissional, mas não garante a vaga no quadro de colaboradores do Grupo CPFL.

Informações

Inscrições: On-line até 13 de março de 2026 
Início das aulas: 16/04/2026 
Local das aulas presenciais: Jundiaí/SP

