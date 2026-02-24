24 de fevereiro de 2026
EM JUNDIAÍ

Polícia e CPFL intensificam combate a fraudes e furtos de energia

Por Da redação | CPFL
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / CPFL

A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Piratininga, em parceria com a Polícia Civil e com apoio da Polícia Científica, realizou ações de combate a fraudes e furtos de energia elétrica em Jundiaí neste mês.

As inspeções resultaram na identificação de desvio de energia embutido na estrutura da instalação elétrica de uma fábrica de pequeno porte, com diferença significativa entre a carga medida na entrada e aquela registrada pelo medidor.

Na ocasião, a polícia foi acionada, houve registro de boletim de ocorrência e realização de perícia técnica. Responsáveis foram conduzidos à delegacia e as unidades consumidoras tiveram o fornecimento suspenso.

As ações fazem parte da estratégia permanente da CPFL Piratininga de combate às chamadas “perdas comerciais”, com uso de tecnologia e análise de dados para identificar alterações atípicas nos padrões de consumo e direcionar inspeções.

Crime e risco à população

Fraudar ou furtar energia é crime previsto no Código Penal Brasileiro, com pena de um a quatro anos de reclusão, além de multa e cobrança dos valores referentes à energia consumida irregularmente.

Além de ilegal, o furto de energia representa risco à segurança da população e pode comprometer a qualidade do fornecimento, ao sobrecarregar a rede elétrica. Parte desses prejuízos é considerada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nos processos tarifários.

A distribuidora reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo aplicativo “CPFL Energia” ou pelo site da companhia.

