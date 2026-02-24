A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Piratininga, em parceria com a Polícia Civil e com apoio da Polícia Científica, realizou ações de combate a fraudes e furtos de energia elétrica em Jundiaí neste mês.

As inspeções resultaram na identificação de desvio de energia embutido na estrutura da instalação elétrica de uma fábrica de pequeno porte, com diferença significativa entre a carga medida na entrada e aquela registrada pelo medidor.

Na ocasião, a polícia foi acionada, houve registro de boletim de ocorrência e realização de perícia técnica. Responsáveis foram conduzidos à delegacia e as unidades consumidoras tiveram o fornecimento suspenso.