Nesta semana, as equipes de Zeladoria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) atuam de forma simultânea em bairros das regiões Norte e Leste de Jundiaí com ações preventivas voltadas ao período de chuvas de verão.

O trabalho integra o programa permanente ‘Operação contra Enchentes’, de manutenção do sistema de drenagem de toda a cidade, que inclui limpeza e desobstrução de galerias pluviais e serviços de hidrojateamento, raspagem e roçagem, com o objetivo de reduzir riscos de alagamentos e melhorar o escoamento da água da chuva.

