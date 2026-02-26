Nesta semana, as equipes de Zeladoria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) atuam de forma simultânea em bairros das regiões Norte e Leste de Jundiaí com ações preventivas voltadas ao período de chuvas de verão.
O trabalho integra o programa permanente ‘Operação contra Enchentes’, de manutenção do sistema de drenagem de toda a cidade, que inclui limpeza e desobstrução de galerias pluviais e serviços de hidrojateamento, raspagem e roçagem, com o objetivo de reduzir riscos de alagamentos e melhorar o escoamento da água da chuva.
Segundo Jefferson Coimbra, secretário da Smisp, o programa é fundamental para minimizar transtornos à população. “Essas ações preventivas são essenciais, principalmente neste período do ano, quando as chuvas são mais intensas. A limpeza das galerias garante melhor vazão da água e contribui diretamente para a segurança e mobilidade da população”, destacou.
O cronograma de trabalho segue critérios técnicos definidos pela pasta, considerando histórico de ocorrências, pontos críticos de drenagem e volume de chuvas, além das solicitações registradas pelos moradores através do serviço 156 da prefeitura.
“O planejamento é técnico, mas também leva em conta as demandas da população. Esse acompanhamento permite priorizar áreas mais sensíveis e atuar de forma rápida e eficiente”, completou Jeferson.