O volume de chuvas registrado neste início de ano em Jundiaí tem trazido impactos diretos à manutenção urbana. De acordo com a Defesa Civil, somente em janeiro de 2026 foram registrados 436 milímetros de chuva, índice cerca de 80% superior à média histórica para o período, de 247 milímetros.

Além do aumento do volume de água, a combinação entre chuva e altas temperaturas impacta diretamente no crescimento acelerado da vegetação, de duas a três vezes acima do normal, e também na degradação mais rápida do asfalto.

