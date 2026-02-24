O volume de chuvas registrado neste início de ano em Jundiaí tem trazido impactos diretos à manutenção urbana. De acordo com a Defesa Civil, somente em janeiro de 2026 foram registrados 436 milímetros de chuva, índice cerca de 80% superior à média histórica para o período, de 247 milímetros.
Além do aumento do volume de água, a combinação entre chuva e altas temperaturas impacta diretamente no crescimento acelerado da vegetação, de duas a três vezes acima do normal, e também na degradação mais rápida do asfalto.
LEIA MAIS:
“Estamos enfrentando um início de ano com chuvas volumosas associadas ao calor intenso, condição que acelera processos naturais e exige maior atuação do poder público”, destacou o coordenador da Defesa Civil, Coronel Gimenez.
Reforço na zeladoria
A prefeitura ampliou o número de profissionais que atuam na zeladoria da cidade. Atualmente, as equipes trabalham simultaneamente em todas as regiões, executando serviços de roçagem, poda e raspagem, com foco na preservação das áreas verdes públicas e na segurança da população.
“O reforço das equipes permite manter a cidade limpa, reduzir riscos e atender com mais agilidade as demandas da população”, ressaltou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), Jeferson Coimbra.
Chuva e calor afetam a durabilidade do asfalto
Um dos setores mais impactados pelas condições climáticas é a manutenção viária. O excesso de chuva aliado às altas temperaturas compromete a qualidade da pavimentação.
Segundo Jeferson Coimbra, a massa asfáltica utilizada nas obras sai da usina em temperaturas entre 150°C e 170°C, podendo chegar à faixa ideal de 160°C a 180°C.
O material deve ser aplicado ao solo ainda acima de 145°C a 150°C, mas com chuva, a temperatura pode cair para menos de 80°C a 85°C, impedindo a compactação correta e reduzindo a vida útil do pavimento, favorecendo a formação de buracos.
“Mesmo com essa dificuldade técnica ocasionada pela chuva de verão, estamos aproveitando os dias sem precipitação e realizando, em média, o fechamento de cerca de 100 buracos por dia. As equipes estão distribuídas por regiões e também atendem solicitações da população pelo serviço 156”, destacou Coimbra.
Operação Contra Enchentes
A Prefeitura mantém de forma permanente a força-tarefa do programa Operação Contra Enchentes, que reúne as secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), Mobilidade e Transporte (SMMT), Casa Civil, por meio da Defesa Civil, Segurança Pública (SMSP), através da Guarda Municipal, além do Corpo de Bombeiros.
O trabalho integrado permite resposta rápida às ocorrências provocadas pelas chuvas intensas e reduz riscos à população.
“Essa atuação conjunta garante mais agilidade, prevenção e segurança para os moradores durante o período chuvoso”, conclui o coordenador da Defesa Civil, Coronel Gimenez.