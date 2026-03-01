01 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Paulistão A3

Paulista enfrenta Francana em duelo decisivo na A3

Por Vitor Silva
Paulista tenta voltar ao G8 em duelo decisivo no Jayme Cintra
O Paulista recebe a Francana neste domingo (1º), às 15h, no estádio Dr. Jayme Cintra, pela 10ª rodada do campeonato. A equipe entra em campo pressionada após cair para a 9ª colocação, com 11 pontos, e ficar fora da zona de classificação ao G8.

Restando seis partidas para o fim da primeira fase, o time ainda depende apenas de seus próprios resultados para voltar ao grupo dos oito melhores. A distância para os concorrentes diretos é curta, mas a margem para erros diminuiu nesta reta decisiva.

Um dos desafios do Paulista tem sido transformar volume de jogo em gols. Em partidas recentes, a equipe criou oportunidades, mas não conseguiu converter em vantagem no placar, situação que custou pontos importantes.

Diante da Francana, o Galo busca retomar a regularidade e iniciar uma sequência positiva para recolocar o clube na zona de classificação antes das rodadas finais.

