Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
CAMPEONATO ESTADUAL

GM de Jundiaí se classifica e vai encarar GM de Indaiatuba

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A primeira partida está marcada para o dia 7 de março, em Jundiaí
A Guarda Municipal de Jundiaí ficou com a última vaga para as quartas de final do Campeonato Estadual das Guardas Municipais do Estado de São Paulo. Apesar de derrotada para a GM de Campinas, por 4 a 2, neste sábado, o esquadrão azul marinho jundiaiense terminou a fase de classificação com 14 pontos e na oitava posição.

Agora, o desafio valendo vaga nas semifinais não será fácil. O time jundiaiense vai enfrentar a favorita GM de Indaiatuba, que terminou em primeiro lugar com 33 pontos e apenas uma derrota em 12 jogos, sendo 11 vitórias.

A vaga para as semifinais será decidida em jogos de ida e volta. A primeira partida está marcada para o dia 7 de março, em Jundiaí, em local ainda não definido. O jogo de volta será no dia 21 de março, em Indaiatuba.

