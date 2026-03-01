A Guarda Municipal de Jundiaí ficou com a última vaga para as quartas de final do Campeonato Estadual das Guardas Municipais do Estado de São Paulo. Apesar de derrotada para a GM de Campinas, por 4 a 2, neste sábado, o esquadrão azul marinho jundiaiense terminou a fase de classificação com 14 pontos e na oitava posição.

Agora, o desafio valendo vaga nas semifinais não será fácil. O time jundiaiense vai enfrentar a favorita GM de Indaiatuba, que terminou em primeiro lugar com 33 pontos e apenas uma derrota em 12 jogos, sendo 11 vitórias.

A vaga para as semifinais será decidida em jogos de ida e volta. A primeira partida está marcada para o dia 7 de março, em Jundiaí, em local ainda não definido. O jogo de volta será no dia 21 de março, em Indaiatuba.