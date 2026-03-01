Aprovada em sessão extraordinária no dia 4 de novembro de 2025, a nova Lei do Silêncio de Jundiaí já está em vigor e terá a fiscalização iniciada em março, após período de treinamentos dos agentes da Guarda Municipal. A legislação foi publicada na Imprensa Oficial de 27 de janeiro deste ano e regulamentada pelo Decreto nº 35.961, de 22 de janeiro de 2026. Em um primeiro momento, 20 guardas foram capacitados para atuar na fiscalização, mas, segundo a Prefeitura, mais turmas serão habilitadas ao longo do ano.
De acordo com o texto aprovado, a nova legislação segue os critérios da ABNT, que estabelece limites de ruído para diferentes zonas urbanas e rurais. Os níveis variam conforme a área e o horário do dia. Nas zonas rurais e de conservação ambiental, o limite será de 40 decibéis (dB) durante o dia e 35 dB à noite. Em zonas de bairros, varia de 45 dB à noite a 55 dB durante o dia. Na região Central, 55 dB à noite e 65 dB no período diurno. Já nas zonas de uso industrial, o máximo permitido é de 70 dB no período diurno e 60 dB no noturno. O período diurno é válido das 7h01 às 21h59 e o noturno das 22h às 7h. Aos domingos e feriados, o período noturno se estende até as 9h da manhã.
Sanções
O descumprimento das normas acarretará em sanções administrativas. Segundo o Decreto, na primeira constatação de infração leve ou média, haverá advertência com concessão de prazo para adequação e assinatura de Termo de Compromisso de Adequação Sonora (TCAS). Na constatação de infração grave ou gravíssima, ainda que na primeira ocorrência, haverá multa. A persistência da infração, após a autuação ou descumprido o TCAS, poderá gerar multa, apreensão dos equipamentos produtores de ruído e até a interdição preventiva do estabelecimento, limitada ao dia da ocorrência. Em caso de reincidência, a multa será dobrada. O mesmo se aplica para equipamentos automotivos.
Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), todos os plantões contarão com agentes capacitados para realizar a fiscalização. Para realizar a medição sonora, foram adquiridos 10 decibelímetros (sonômetros) com recursos próprios da pasta. As denúncias registradas pelos canais oficiais, como o 156, 153 e o aplicativo 153 Jundiaí, vão orientar as ações.
Para o secretário de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, a medida atende a uma demanda histórica da população. “Atendendo aos anseios da população jundiaiense, no primeiro ano de gestão do prefeito Gustavo Martinelli, elaboramos a Lei do Silêncio e garantimos todos os recursos necessários para a eficácia da fiscalização por parte da Guarda Municipal de Jundiaí. Iremos combater os chamados ‘pancadões’ e outras perturbações, garantindo a tranquilidade da população que sofre com essa atividade há décadas na cidade”, afirmou.