Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
PÁSCOA

Homem de 21 anos é suspeito por furtar 19 ovos de Páscoa

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
G1
João Mota/TV Vanguarda

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (27) após furtar 19 ovos de Páscoa de um mercado atacadista em Jundiaí. O valor dos produtos foi estimado pelo estabelecimento em R$ 1.106,78.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito entrou na loja sem portar mercadorias, registrou apenas a compra de uma garrafa de água no caixa e deixou o local com uma bolsa aparentemente carregada. A movimentação foi monitorada pelas câmeras de segurança e chamou a atenção dos vigilantes.

A equipe de segurança acompanhou o homem até o estacionamento, onde realizou a abordagem e encontrou os ovos de Páscoa na bolsa. Questionado, ele afirmou que aguardava a transferência de um PIX para efetuar o pagamento dos produtos.

Como a detenção ocorreu fora da área interna da loja e os itens não haviam sido pagos, a Guarda Civil Municipal foi acionada. O jovem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde permanece à disposição da Justiça e aguarda audiência de custódia.

