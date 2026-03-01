Um homem de 21 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (27) após furtar 19 ovos de Páscoa de um mercado atacadista em Jundiaí. O valor dos produtos foi estimado pelo estabelecimento em R$ 1.106,78.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito entrou na loja sem portar mercadorias, registrou apenas a compra de uma garrafa de água no caixa e deixou o local com uma bolsa aparentemente carregada. A movimentação foi monitorada pelas câmeras de segurança e chamou a atenção dos vigilantes.

A equipe de segurança acompanhou o homem até o estacionamento, onde realizou a abordagem e encontrou os ovos de Páscoa na bolsa. Questionado, ele afirmou que aguardava a transferência de um PIX para efetuar o pagamento dos produtos.