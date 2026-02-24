24 de fevereiro de 2026
SAÚDE PÚBLICA

Jundiaí retoma levantamento epidemiológico de saúde bucal

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Profissionais da rede de saúde bucal participaram do treinamento teórico

Após 11 anos sem ser realizado, Jundiaí retoma o levantamento epidemiológico de saúde bucal no município. O treinamento teórico que dá início à coleta de dados foi realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, com diversos profissionais da rede, divididos em dois turnos.

O momento contou com a orientação do mestre e doutor Antônio Carlos Frias, professor da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP), do qual os grupos receberam a primeira capacitação no final do ano passado.

Esta é a primeira etapa do levantamento epidemiológico, que segue nos próximos dias com a calibração das equipes que atuam na Atenção Primária e, posteriormente, trabalho de campo nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e escolas. “Esse mapeamento dará a Jundiaí um diagnóstico da população que é dependente do Sistema Único de Saúde (SUS) para acessar os serviços de saúde bucal e isso será uma ferramenta para identificar as necessidades de cada território”, frisa a cirurgiã-dentista que atende na Clínica da Família do Almerinda Chaves e esteve presente no encontro, Evely Morgan.

O professor da FOUSP também destacou a importância do trabalho em conjunto entre a Prefeitura de Jundiaí e a universidade, que deve colher dados epidemiológicos ao longo de dois anos, em 2026 e 2027. “As informações coletadas serão consolidadas em um documento, validadas pela Coordenação Municipal de Saúde Bucal e disponibilizadas em uma plataforma digital da USP, para que nossa equipe avalie e gere um relatório. Isso retorna ao município com dados de cada localidade, o que ajuda a nortear as ações para o município”, explica.

