Conforme a classificação de risco por região, indicada pelos atuais modelos meteorológicos, chuvas em volumes altos devem atingir a Capital e cidades metropolitanas e toda região de Campinas.

Jundiaí e região está sob estado de alerta para chuvas contínuas e intensas a partir desta terça-feira (24). A condição foi apontada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo na tarde desta segunda-feira (23) e vale também para cidades da faixa leste do Estado, com maior destaque para todo o litoral.

A Defesa Civil informou que, diante do cenário previsto, o Gabinete de Crise segue mobilizado de forma presencial até a próxima quinta-feira (26), período em que são esperados os maiores acumulados de precipitação.

Recomendações à população

A orientação é para que a população permaneça atenta e acompanhe os alertas oficiais, além de adotar medidas preventivas para minimizar os impactos das condições adversas. A chuva contínua pode elevar o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de encosta e regiões com solo já encharcado. Moradores dessas áreas devem ficar atentos a sinais de risco, como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de postes e árvores e surgimento de água barrenta no terreno.

Ao identificar qualquer indício, é fundamental deixar o local imediatamente e acionar os órgãos de emergência: Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).