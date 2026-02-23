A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Jundiaí fará, no dia 26 de fevereiro, às 9h, uma audiência pública na Câmara Municipal. No evento, será apresentada a prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2025.

Para a secretária municipal da pasta, Márcia Facci, as audiências públicas da Saúde, que ocorrem a cada quatro meses, não são apenas uma obrigação legal, mas um dever ético em respeito a cada cidadão que depende do Sistema Único de Saúde (SUS). “A prestação de contas reafirma nosso compromisso com a transparência na gestão da Saúde e com o uso responsável dos recursos públicos. Também é um espaço essencial de diálogo com a comunidade, que nos ajuda a aprimorar os serviços e fortalecer o cuidado com a população.”

O público poderá acompanhar os debates presencialmente, no plenário, ou pela transmissão ao vivo através do site e da TV Câmara Jundiaí, nos canais 2.2 UHF e 4 da NET, e nas redes sociais.