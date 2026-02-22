Fortes chuvas atingiram o município de Ubatuba, no litoral norte do estado, ao longo deste fim de semana. Aproximadamente 400 residências foram afetadas por alagamentos, com registro de 15 famílias desabrigadas e 15 famílias desalojadas.

Neste domingo (22), foi iniciado o envio de ajuda humanitária ao município para atendimento às famílias afetadas.

Por meio da Defesa Civil estadual, estão sendo destinados 100 cestas básicas, 100 kits de higiene, 100 kits de limpeza, 100 kits de limpeza avulsos e 200 kits dormitório.