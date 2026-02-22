Fortes chuvas atingiram o município de Ubatuba, no litoral norte do estado, ao longo deste fim de semana. Aproximadamente 400 residências foram afetadas por alagamentos, com registro de 15 famílias desabrigadas e 15 famílias desalojadas.
Neste domingo (22), foi iniciado o envio de ajuda humanitária ao município para atendimento às famílias afetadas.
Por meio da Defesa Civil estadual, estão sendo destinados 100 cestas básicas, 100 kits de higiene, 100 kits de limpeza, 100 kits de limpeza avulsos e 200 kits dormitório.
A ação conta com o apoio do Fundo Social, que encaminha ainda 50 cestas básicas, 100 fardos de água mineral, 120 unidades de desodorante, 100 cobertores, além de caixas com roupas masculinas, femininas e infantis, sapatos, brinquedos e ração para cães e gatos.
As equipes estão mobilizadas para o carregamento do caminhão no depósito estadual. A previsão é de que a entrega da ajuda humanitária seja realizada no município ainda neste domingo (22).