A saúde bucal tem ganhado protagonismo no Sistema Único de Saúde (SUS) em Jundiaí a partir de um conjunto de ações que fortalecem o cuidado integral, ampliam o acesso da população aos serviços odontológicos e qualificam o planejamento da rede. Com isso, há retomada de ações e redução nas filas de procedimentos odontológicos.

São investimentos em mutirões, reorganização dos fluxos de atendimento e integração da saúde bucal à regulação municipal. Na atenção especializada, os resultados são expressivos. Com a ampliação dos atendimentos no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), os mutirões de cirurgia oral promoveram uma redução superior a 62% na fila de espera, que passou de 1.222 pacientes para 382, considerando o balanço de 16 de dezembro de 2025.

Já na área de endodontia, que trata a polpa dentária e geralmente é lembrada pelo tratamento de canal, os mutirões possibilitaram a redução de aproximadamente 25% da fila de pacientes, garantindo mais agilidade no acesso a tratamentos de maior complexidade e diminuindo o tempo de espera da população.