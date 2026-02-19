A saúde bucal tem ganhado protagonismo no Sistema Único de Saúde (SUS) em Jundiaí a partir de um conjunto de ações que fortalecem o cuidado integral, ampliam o acesso da população aos serviços odontológicos e qualificam o planejamento da rede. Com isso, há retomada de ações e redução nas filas de procedimentos odontológicos.
São investimentos em mutirões, reorganização dos fluxos de atendimento e integração da saúde bucal à regulação municipal. Na atenção especializada, os resultados são expressivos. Com a ampliação dos atendimentos no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), os mutirões de cirurgia oral promoveram uma redução superior a 62% na fila de espera, que passou de 1.222 pacientes para 382, considerando o balanço de 16 de dezembro de 2025.
Já na área de endodontia, que trata a polpa dentária e geralmente é lembrada pelo tratamento de canal, os mutirões possibilitaram a redução de aproximadamente 25% da fila de pacientes, garantindo mais agilidade no acesso a tratamentos de maior complexidade e diminuindo o tempo de espera da população.
O município avança nos atendimentos e também na construção de políticas públicas mais eficientes e equitativas. Entre os destaques, está o levantamento epidemiológico de saúde bucal, que retorna à agenda da cidade após 11 anos. Neste mês, a Secretaria de Promoção da Saúde inicia as pesquisas de campo, nas quais, sob a orientação e capacitação do mestre e doutor Antônio Carlos Frias, professor da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (Fousp), as equipes realizarão os exames nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), escolas municipais e estaduais.
A coleta será realizada a partir dos atendimentos nas UBSs – principal porta de entrada para as demandas de saúde bucal, além das Clínicas da Família – e em ações nas escolas. “O levantamento epidemiológico é uma ferramenta estratégica que norteia o planejamento e a tomada de decisão. Com dados atualizados, conseguimos direcionar investimentos, reorientar ações e fortalecer políticas públicas com foco nas necessidades de cada território”, explica a cirurgiã-dentista sanitarista Andreia Pinto de Souza, diretora do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria de Promoção da Saúde.
Uma das frentes de atuação tem sido o fortalecimento da atenção odontológica desde a infância. Em 2025, o mutirão de Tratamento Restaurador Atraumático (ART) permitiu o agendamento de 560 crianças para atendimento odontológico aos sábados nas UBSs. Os pacientes foram identificados a partir de ações preventivas realizadas nas redes municipal e estadual de Educação e encaminhados para tratamento em consultório nos casos em que houve necessidade de remoção de cáries.
Para a cirurgiã-dentista sanitarista Alessandra Bezerra de Brito, gerente do CEO de Jundiaí, os avanços refletem um trabalho articulado entre as equipes e a gestão. “A ampliação dos atendimentos e a reorganização dos fluxos permitem enfrentar filas históricas e garantir mais resolutividade ao cuidado odontológico, especialmente nos serviços especializados”, afirma.
Planejamento e olhar técnico
Os resultados alcançados também são fruto da inclusão de uma cirurgiã-dentista reguladora no Departamento de Regulação em Saúde (DRS) de Jundiaí, por meio de iniciativa inédita no município. A articulação fortalece o olhar técnico sobre a demanda odontológica, qualifica a organização das filas e contribui para decisões mais assertivas sobre prioridades e encaminhamentos.
As ações integram o programa Requalifica, que busca otimizar os fluxos internos da Secretaria de Promoção da Saúde, ampliar horários das equipes e garantir maior eficiência no atendimento à população. “A integração da saúde bucal à regulação municipal nos permite enxergar o cuidado odontológico como parte fundamental da rede de atenção à saúde, trazendo mais transparência, equidade e eficiência na utilização dos recursos públicos”, complementa Andreia.
Entre os próximos avanços previstos está a ampliação de 25% na oferta de prótese dentária e do atendimento odontológico de urgência. Atualmente, o serviço de urgência é ofertado apenas no PA Central, a Secretaria de Promoção da Saúde projetou a implantação de um espaço exclusivo de saúde bucal no PA da Vila Progresso com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2027.