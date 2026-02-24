Um homem preso por receptação de veículo furtado, nesta semana, em Cabreúva, 'caiu, mas caiu atirando'. Aparentemente enganado por um colega, sem saber que havia comprado dele o veículo furtado, o homem pediu que no Boletim de Ocorrência de sua prisão em flagrante, o 'amigo da onça' fosse qualificado para ser investigado.

A Guarda Municipal recebeu a informação de que um Volkswagen Gol com placas adulteradas estaria circulando pela cidade. Durante patrulhamento, uma equipe localizou o veículo trafegando pela rua Maranhão e realizou a abordagem.

Na vistoria, os agentes constataram que a placa era falsa e que o automóvel havia sido furtado em Bragança Paulista. O condutor se identificou como proprietário do carro e afirmou que o havia adquirido de um conhecido, alegando desconhecer a origem ilícita do veículo.