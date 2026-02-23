23 de fevereiro de 2026
FLAGRANTE

Homem é preso por crime sexual em festa de aniversário em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Os policiais o detiveram e o levaram ao Plantão Policial
Policiais militares prenderam um homem na noite deste domingo (22), na região da Vila Maringá, em Jundiaí, por importunação sexual, suspeito de mostrar suas partes íntimas durante uma festa de aniversário de uma amiga, onde ele também era convidado.

De acordo com a PM, o homem havia ingerido bebida alcoólica e mostrou as partes íntimas para a amiga aniversariante e também aos convidados, inclusive crianças. Ela se revoltou e o agrediu com uma garrafada.

A PM foi acionada e, quando os agentes chegaram, encontraram o suspeito ferido. Ele negou o crime.

Os policiais o detiveram e o levaram primeiramente ao hospital, já que ele estava ferido na cabeça, e depois o conduziram ao Plantão Policial, onde ele foi preso em flagrante.

