Policiais militares prenderam um homem na noite deste domingo (22), na região da Vila Maringá, em Jundiaí, por importunação sexual, suspeito de mostrar suas partes íntimas durante uma festa de aniversário de uma amiga, onde ele também era convidado.

De acordo com a PM, o homem havia ingerido bebida alcoólica e mostrou as partes íntimas para a amiga aniversariante e também aos convidados, inclusive crianças. Ela se revoltou e o agrediu com uma garrafada.

A PM foi acionada e, quando os agentes chegaram, encontraram o suspeito ferido. Ele negou o crime.