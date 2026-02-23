Um motorista de aplicativo, de 29 anos, foi morto a facadas durante um assalto no fim de uma corrida, na Avenida das Palmeiras, no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí.
De acordo com informações apuradas, o profissional recebeu uma chamada e seguiu até o Terminal Colônia, onde dois passageiros embarcaram com destino ao Ivoturucaia. Ao chegarem na avenida das Palmeiras, os bandidos anunciaram o assalto.
Segundo a polícia, a vítima teria reagido e acabou sendo esfaqueada.
Populares que perceberam a movimentação durante a ação criminosa acionaram a Polícia Militar. Os autores fugiram em seguida e deixaram para trás uma lâmina, que pode ter sido utilizada no crime.
O motorista foi socorrido em estado gravíssimo e encaminhado a um hospital em Campo Limpo Paulista, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte) pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).