23 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Motorista de aplicativo reage a assalto e é morto a facadas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JORNAL DE JUNDIAÍ
O caso está sendo investigado pela DIG de Jundiaí
O caso está sendo investigado pela DIG de Jundiaí

Um motorista de aplicativo, de 29 anos, foi morto a facadas durante um assalto no fim de uma corrida, na Avenida das Palmeiras, no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí.

De acordo com informações apuradas, o profissional recebeu uma chamada e seguiu até o Terminal Colônia, onde dois passageiros embarcaram com destino ao Ivoturucaia. Ao chegarem na avenida das Palmeiras, os bandidos anunciaram o assalto.

Segundo a polícia, a vítima teria reagido e acabou sendo esfaqueada.

Populares que perceberam a movimentação durante a ação criminosa acionaram a Polícia Militar. Os autores fugiram em seguida e deixaram para trás uma lâmina, que pode ter sido utilizada no crime.

O motorista foi socorrido em estado gravíssimo e encaminhado a um hospital em Campo Limpo Paulista, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte) pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários