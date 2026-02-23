Um motorista de aplicativo, de 29 anos, foi morto a facadas durante um assalto no fim de uma corrida, na Avenida das Palmeiras, no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí.

De acordo com informações apuradas, o profissional recebeu uma chamada e seguiu até o Terminal Colônia, onde dois passageiros embarcaram com destino ao Ivoturucaia. Ao chegarem na avenida das Palmeiras, os bandidos anunciaram o assalto.

Segundo a polícia, a vítima teria reagido e acabou sendo esfaqueada.