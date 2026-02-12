12 de fevereiro de 2026
EVENTO GRATUITO

CDL Jundiaí promove palestra e ações de bem-estar para mulheres

Por Da redação | CDL
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / CDL
A palestrante, Zaida Goulart, abordará o tema Comunicação Assertiva
A palestrante, Zaida Goulart, abordará o tema Comunicação Assertiva

A CDL Jundiaí realizada no dia 6 de março o evento ‘Mulheres em Equilíbrio’. A iniciativa é gratuita e conta com o apoio do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Serviço Social do Comércio (Sesc). O evento é voltado ao fortalecimento pessoal, profissional e ao bem-estar feminino.

A programação contará com palestra da especialista Zaida Goulart que abordará o tema Comunicação Assertiva, com destaque para a importância da comunicação nos negócios e nos relacionamentos, a comunicação empática, o valor da escuta ativa e o reconhecimento do outro como elemento essencial para conexões mais saudáveis e produtivas.

Além do conteúdo formativo, o evento oferecerá uma experiência completa de cuidado e integração, com café da manhã especial, distribuição de brindes e diversas atividades práticas que fazem parte do universo de bem-estar feminino, como automaquiagem, automassagem com aromaterapia, alongamento, auriculoterapia e massagem nos pés. Para a atividade de automaquiagem, é importante que cada participante leve sua maquiagem individual.

Inscrições gratuitas podem ser realizadas CLICANDO AQUI.

