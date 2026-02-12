A CDL Jundiaí realizada no dia 6 de março o evento ‘Mulheres em Equilíbrio’. A iniciativa é gratuita e conta com o apoio do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Serviço Social do Comércio (Sesc). O evento é voltado ao fortalecimento pessoal, profissional e ao bem-estar feminino.

A programação contará com palestra da especialista Zaida Goulart que abordará o tema Comunicação Assertiva, com destaque para a importância da comunicação nos negócios e nos relacionamentos, a comunicação empática, o valor da escuta ativa e o reconhecimento do outro como elemento essencial para conexões mais saudáveis e produtivas.

