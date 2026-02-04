As recentes mudanças aprovadas com a Reforma Tributária seguem gerando dúvidas e incertezas no ambiente empresarial. Para ajudar os empreendedores a entenderem as novas regras, o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) promove a palestra Reforma Tributária — Afinal, o que Realmente Vai Mudar?. O encontro acontece na próxima terça-feira, dia 10 de fevereiro, às 19h, em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) e os apoios do Senac, do Sesc e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí.

O evento é gratuito e será realizado no auditório do Sincomercio (rua Prudente de Moraes, 584, Centro). As vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pela plataforma Sympla por meio deste link.

A Reforma Tributária, aprovada com alterações relevantes no modelo de tributação sobre o consumo, está em fase de regulamentação — etapa decisiva para definir seus efeitos práticos no ambiente empresarial. Nesse cenário de transição, entender as novas regras, os prazos e os impactos financeiros tornou-se essencial para a tomada de decisões estratégicas e para a sustentabilidade dos negócios.