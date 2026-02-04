As recentes mudanças aprovadas com a Reforma Tributária seguem gerando dúvidas e incertezas no ambiente empresarial. Para ajudar os empreendedores a entenderem as novas regras, o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) promove a palestra Reforma Tributária — Afinal, o que Realmente Vai Mudar?. O encontro acontece na próxima terça-feira, dia 10 de fevereiro, às 19h, em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) e os apoios do Senac, do Sesc e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí.
O evento é gratuito e será realizado no auditório do Sincomercio (rua Prudente de Moraes, 584, Centro). As vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pela plataforma Sympla por meio deste link.
A Reforma Tributária, aprovada com alterações relevantes no modelo de tributação sobre o consumo, está em fase de regulamentação — etapa decisiva para definir seus efeitos práticos no ambiente empresarial. Nesse cenário de transição, entender as novas regras, os prazos e os impactos financeiros tornou-se essencial para a tomada de decisões estratégicas e para a sustentabilidade dos negócios.
Programação
Durante o encontro, serão abordados os principais pontos da nova legislação, com foco nas mudanças na cobrança dos tributos, no período de convivência entre os sistemas atual e novo e nos reflexos diretos para o caixa, a gestão e o planejamento das empresas. A proposta é traduzir o tema de forma objetiva e aplicada, ajudando o empresário a se antecipar aos desafios que virão.
Outro destaque da programação será a discussão sobre a escolha do regime de tributação e como essa decisão pode influenciar a competitividade das empresas nos próximos anos. O conteúdo foi desenvolvido para oferecer informações práticas, atualizadas e confiáveis, contribuindo para uma adaptação mais segura ao novo quadro tributário.
A palestra será conduzida por Sarina Manata, assessora da FecomercioSP, que apresentará uma visão técnica e acessível sobre a reforma, conectando a legislação à realidade do empresariado. Ao fim do evento, os participantes terão acesso gratuito a materiais orientativos sobre o tema. As vagas são limitadas, com inscrição gratuita.
Serviço
Evento: Reforma Tributária — Afinal, o que Realmente Vai Mudar?
Realização: Sincomercio Jundiaí e FecomercioSP
Apoio: Senac, Sesc e CDL Jundiaí
Data: 10 de fevereiro
Horário: 19h
Local: Auditório do Sincomercio (rua Prudente de Moraes, 584, Centro)
Faça sua inscrição neste link.
Evento gratuito | Vagas limitadas