De acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, cerca de 41,4 milhões de pessoas devem participar das festividades em todo o país, representando aproximadamente 25% dos consumidores das capitais. Entre os entrevistados que pretendem gastar no período, 88% afirmam que participarão de algum tipo de celebração, com destaque para encontros com amigos e familiares, blocos de rua e festas em clubes.

O Carnaval de 2026 deve reforçar seu papel como um dos períodos mais relevantes para a economia brasileira e trazer impactos positivos também para Jundiaí. A expectativa da CDL Jundiaí é de aumento na circulação de consumidores e na demanda por produtos e serviços ligados à data, especialmente nos setores de alimentos, bebidas, bares, restaurantes, supermercados, lojas de bairro, transporte, turismo e serviços de beleza.

O levantamento mostra que 95% dos consumidores planejam comprar produtos e 88% pretendem contratar serviços exclusivamente para o Carnaval. No ranking de consumo, lideram itens como água, sucos e energéticos, cerveja e chope, comidas fora de casa e produtos para churrasco. Já entre os serviços mais procurados estão bares e restaurantes, transporte particular, serviços de beleza, passagens e hospedagem.

Um dado estratégico é o fato de que 48% dos consumidores ainda não definiram quanto irão gastar, o que amplia as chances de compras por impulso e decisões de última hora no comércio local. A intenção média de gasto é de R$ 1.096.

Outro ponto de atenção destacado pela entidade é o perfil financeiro do consumidor. Segundo a pesquisa, 32% das pessoas que pretendem gastar possuem contas em atraso, e quase metade admite extrapolar o orçamento durante o Carnaval. Além disso, 79% dos foliões afirmam ter receio de sofrer violência ou golpes, o que influencia diretamente o comportamento de compra e a circulação nas cidades.