Quem não resiste a um pastel quentinho acompanhado de um copo de caldo de cana gelado já tem compromisso marcado em Jundiaí. O Festival do Pastel e de Caldo de Cana continua na próxima sexta-feira (13), a partir das 15h, dentro da programação da 8ª edição da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens), no Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva.

O festival reúne barracas, levando para dentro do evento o sabor tradicional das feiras livres da cidade. A iniciativa valoriza os permissionários e oferece ao público uma experiência gastronômica típica, com receitas que fazem parte da cultura e da história de Jundiaí.

LEIA MAIS: