Quem não resiste a um pastel quentinho acompanhado de um copo de caldo de cana gelado já tem compromisso marcado em Jundiaí. O Festival do Pastel e de Caldo de Cana continua na próxima sexta-feira (13), a partir das 15h, dentro da programação da 8ª edição da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens), no Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva.
O festival reúne barracas, levando para dentro do evento o sabor tradicional das feiras livres da cidade. A iniciativa valoriza os permissionários e oferece ao público uma experiência gastronômica típica, com receitas que fazem parte da cultura e da história de Jundiaí.
LEIA MAIS:
O público poderá aproveitar o festival das 15h às 22h, com entrada e estacionamento gratuitos, em um ambiente preparado para receber famílias, amigos e visitantes que desejam aproveitar boa comida e momentos de convivência.
Além do festival gastronômico, a 8ª FENS conta com uma programação completa nos dois finais de semana de março, reunindo expositores de diversos segmentos, oportunidades de negócios, atrações culturais e atividades para toda a família. CLIQUE AQUI e confira a programação.