GASTRONOMIA

Festival do Pastel movimenta Fens 2026 na próxima sexta (13)

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O festival reúne barracas, levando para dentro do evento o sabor tradicional das feiras livres da cidade

Quem não resiste a um pastel quentinho acompanhado de um copo de caldo de cana gelado já tem compromisso marcado em Jundiaí. O Festival do Pastel e de Caldo de Cana continua na próxima sexta-feira (13), a partir das 15h, dentro da programação da 8ª edição da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens), no Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva.

O festival reúne barracas, levando para dentro do evento o sabor tradicional das feiras livres da cidade. A iniciativa valoriza os permissionários e oferece ao público uma experiência gastronômica típica, com receitas que fazem parte da cultura e da história de Jundiaí.

LEIA MAIS:

O público poderá aproveitar o festival das 15h às 22h, com entrada e estacionamento gratuitos, em um ambiente preparado para receber famílias, amigos e visitantes que desejam aproveitar boa comida e momentos de convivência.

Além do festival gastronômico, a 8ª FENS conta com uma programação completa nos dois finais de semana de março, reunindo expositores de diversos segmentos, oportunidades de negócios, atrações culturais e atividades para toda a família. CLIQUE AQUI e confira a programação.

