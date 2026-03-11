11 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FATAL

Acidente entre caminhão e carro deixa dois mortos

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os PMs preservaram o local para a perícia técnica e Polícia Civil
Os PMs preservaram o local para a perícia técnica e Polícia Civil

Duas pessoas morrram em um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão na rodovia Luciano Consoline, em Itatiba, nesta quarta-feira (10).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. No momento do acidente, a pista estava molhada, mas ainda não se sabe o que provocou a colisão.

Quando as equipes chegaram ao local, o motorista do caminhão já havia sido socorrido em estado grave para um hospital, onde acabou morrendo. Ele era morador de Itatiba.

Já o condutor do carro estava preso às ferragens e em parada cardiorrespiratória. Ele foi retirado do veículo pelos bombeiros, mas a morte foi constatada pouco depois, ainda no local. Ele era morador no estado do Espirito Santo.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e preservou a área para os trabalhos da perícia técnica e da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários