Duas pessoas morrram em um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão na rodovia Luciano Consoline, em Itatiba, nesta quarta-feira (10).
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. No momento do acidente, a pista estava molhada, mas ainda não se sabe o que provocou a colisão.
Quando as equipes chegaram ao local, o motorista do caminhão já havia sido socorrido em estado grave para um hospital, onde acabou morrendo. Ele era morador de Itatiba.
Já o condutor do carro estava preso às ferragens e em parada cardiorrespiratória. Ele foi retirado do veículo pelos bombeiros, mas a morte foi constatada pouco depois, ainda no local. Ele era morador no estado do Espirito Santo.
A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e preservou a área para os trabalhos da perícia técnica e da Polícia Civil do Estado de São Paulo.