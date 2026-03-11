Duas pessoas morrram em um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão na rodovia Luciano Consoline, em Itatiba, nesta quarta-feira (10).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. No momento do acidente, a pista estava molhada, mas ainda não se sabe o que provocou a colisão.

Quando as equipes chegaram ao local, o motorista do caminhão já havia sido socorrido em estado grave para um hospital, onde acabou morrendo. Ele era morador de Itatiba.