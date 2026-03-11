Dois pontos de tráfico de drogas que funcionavam ao lado de escolas na região do Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, foram alvo de uma operação da Guarda Municipal na noite desta terça-feira (10). Dois suspeitos foram presos e dezenas de porções de entorpecentes apreendidas.

A ação foi realizada por equipes de Operações com Cães, por volta das 22h, horário em que alunos da Escola Estadual Alexandra Cristina Rodrigues ainda estavam em aula. Neste local, estudantes convivem diariamente com a presença de traficantes nas imediações da unidade. O outro ponto de venda de drogas alvo da operação funcionava ao lado da Escola Municipal de Ensino Básico Nilse Moraes Leite, onde, o mesmo problema também ocorre há anos.

Os dois locais foram cercados simultaneamente pelos GMs Hugo Henrique e Nocolin, além dos guardas Teixeira e Ricardo Oliveira. Ao perceberem a presença das equipes, os suspeitos tentaram fugir, mas dois deles foram detidos, um de cada biqueira.