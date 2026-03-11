A Defesa Civil emitiu alerta de chuvas intensas em Jundiaí para as próximas horas. De acordo com a Casa Militar da Defesa Civil estadual, o volume de chuva das próximas 48 horas pode chegar a até 100 milímetros, o que aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos em áreas mais vulneráveis.
Diante da previsão, a orientação é para que moradores de áreas de risco redobrem a atenção. Em caso de chuva forte, é importante evitar atravessar ruas alagadas, não se abrigar sob árvores e ficar atento a sinais de deslizamento, como rachaduras no solo ou inclinação de árvores e postes.
LEIA MAIS:
- Jundiaí receberá sirenes de alerta para áreas de risco
- Semana será chuvosa e região continua em área de perigo
Serviço
Em casos de emergências, a orientação é acionar os órgãos abaixo, por meio dos telefones disponíveis:
Defesa Civil: 199;
Corpo de Bombeiros: 193;
SAMU: 192
Guarda Municipal: 153;
Prefeitura: 156 (reclamações e sugestões).