A Defesa Civil emitiu alerta de chuvas intensas em Jundiaí para as próximas horas. De acordo com a Casa Militar da Defesa Civil estadual, o volume de chuva das próximas 48 horas pode chegar a até 100 milímetros, o que aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos em áreas mais vulneráveis.

Diante da previsão, a orientação é para que moradores de áreas de risco redobrem a atenção. Em caso de chuva forte, é importante evitar atravessar ruas alagadas, não se abrigar sob árvores e ficar atento a sinais de deslizamento, como rachaduras no solo ou inclinação de árvores e postes.

