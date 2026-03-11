A Casa Transitória de Jundiaí está recebendo doações de alimentos, como arroz, feijão, açúcar, óleo e enlatados. Atualmente, a instituição acolhe 28 crianças e adolescentes, desde recém-nascidos até jovens de até 18 anos. Além das doações, a Casa também está solicitando contribuições em dinheiro, por meio de PIX, para o CNPJ 51.887.826/0001-55. O recurso é importante para a manutenção das atividades.

Fundada em 1982, a Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida, é uma Organização Sociedade Civil (OSC) que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, encaminhadas pelo Conselho Tutelar e Vara da Infância e Juventude de Jundiaí. O acolhimento é uma oportunidade para tentar fortalecer as histórias de vida e reconstruir os vínculos familiares em casos em que há possibilidade de retorno.

O endereço da instituição é Avenida Carlos Salles Block, 845, Anhangabaú.