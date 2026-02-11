A Prefeitura de Jundiaí publicou nesta quarta-feira (11), na Imprensa Oficial, edital de Chamada Pública PMJ nº 001/2026 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar que irão abastecer programas sociais do município. O investimento total é de R$ 500 mil, viabilizado por meio de parceria com o Governo do Estado de São Paulo.

A iniciativa garante a compra direta de produtos dos agricultores locais, fortalecendo a produção rural e estimulando a economia do município. Os alimentos adquiridos irão compor as cestas distribuídas pelo programa ‘Cesta do Bem’, abastecer a ‘Feira do Bem’ (voltada especialmente aos idosos ), além de atender crianças de 0 a 6 anos de famílias referenciadas pelos serviços socioassistenciais. A expectativa é beneficiar mais de 3 mil famílias, além de cerca de 500 idosos atendidos pelos programas municipais.

