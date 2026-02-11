A Prefeitura de Jundiaí publicou nesta quarta-feira (11), na Imprensa Oficial, edital de Chamada Pública PMJ nº 001/2026 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar que irão abastecer programas sociais do município. O investimento total é de R$ 500 mil, viabilizado por meio de parceria com o Governo do Estado de São Paulo.
A iniciativa garante a compra direta de produtos dos agricultores locais, fortalecendo a produção rural e estimulando a economia do município. Os alimentos adquiridos irão compor as cestas distribuídas pelo programa ‘Cesta do Bem’, abastecer a ‘Feira do Bem’ (voltada especialmente aos idosos ), além de atender crianças de 0 a 6 anos de famílias referenciadas pelos serviços socioassistenciais. A expectativa é beneficiar mais de 3 mil famílias, além de cerca de 500 idosos atendidos pelos programas municipais.
LEIA MAIS:
O prefeito destacou a importância da ação para o desenvolvimento local. “Estamos investindo diretamente em quem produz na nossa cidade. É uma política que fortalece o agricultor familiar, gera oportunidades no campo e, ao mesmo tempo, assegura alimento de qualidade para quem mais precisa. É desenvolvimento social e econômico caminhando juntos”, afirmou.
A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) também ressaltou o impacto da medida. “Essa chamada pública amplia nossa capacidade de atendimento e reforça o compromisso com a segurança alimentar. Ao priorizar os produtores locais, promovemos inclusão produtiva e levamos alimentos frescos e de qualidade às famílias atendidas pelos nossos programas”, destacou.
Os produtores interessados devem consultar os critérios e prazos estabelecidos no edital publicado na Imprensa Oficial. Para ter acesso CLIQUE AQUI.