No próximo dia 7 de março acontece o 5° encontro do Clube de Mães Atípicas de Jundiaí. A edição comemorativa celebra um ano de atividades do projeto e será realizada pelo Fundo Social de Solidariedade. O clube é uma referência em acolhimento, orientação e fortalecimento de famílias atípicas no município.
O encontro é aberto às famílias participantes e reforça o compromisso do município com o cuidado, a inclusão e o fortalecimento das redes de apoio. “Esse encontro é um convite especial para todas as famílias atípicas de Jundiaí. Queremos celebrar juntos este primeiro ano de caminhada, trocar experiências, fortalecer vínculos e seguir construindo, lado a lado, uma cidade mais acolhedora, inclusiva e humana”, convida a primeira-dama Ellen Camila Martinelli.
Atualmente, o clube reúne uma comunidade ativa com mais de 700 famílias em grupos de apoio no WhatsApp e avançou com a implantação da carteirinha CPTea, fortalecendo a organização dos atendimentos e a garantia de direitos das pessoas com deficiência e transtornos do neurodesenvolvimento. Desde sua criação, o Clube de Mães Atípicas promoveu quatro grandes encontros e workshops, além de manter uma média de 20 a 30 atendimentos diários, presenciais e online.
O 5° encontro será realizado na avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro - anexo ao Parque da Uva - portão 3 - Anhangabaú, na sede do Fundo Social.
As vagas são limitadas e é necessário realizar inscrição. Em caso de dúvidas, basta procurar pelo Fundo Social de Solidariedade, localizado no mesmo endereço acima citado.