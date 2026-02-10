11 de fevereiro de 2026
MÃES ATÍPICAS

Clube celebra um ano de acolhimento e inclusão em Jundiaí

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
5º Encontro do Clube de Mães Atípicas de Jundiaí celebra 1º ano do projeto
5º Encontro do Clube de Mães Atípicas de Jundiaí celebra 1º ano do projeto

No próximo dia 7 de março acontece o 5° encontro do Clube de Mães Atípicas de Jundiaí. A edição comemorativa celebra um ano de atividades do projeto e será realizada pelo Fundo Social de Solidariedade. O clube é uma referência em acolhimento, orientação e fortalecimento de famílias atípicas no município.

O encontro é aberto às famílias participantes e reforça o compromisso do município com o cuidado, a inclusão e o fortalecimento das redes de apoio. “Esse encontro é um convite especial para todas as famílias atípicas de Jundiaí. Queremos celebrar juntos este primeiro ano de caminhada, trocar experiências, fortalecer vínculos e seguir construindo, lado a lado, uma cidade mais acolhedora, inclusiva e humana”, convida a primeira-dama Ellen Camila Martinelli.

Atualmente, o clube reúne uma comunidade ativa com mais de 700 famílias em grupos de apoio no WhatsApp e avançou com a implantação da carteirinha CPTea, fortalecendo a organização dos atendimentos e a garantia de direitos das pessoas com deficiência e transtornos do neurodesenvolvimento. Desde sua criação, o Clube de Mães Atípicas promoveu quatro grandes encontros e workshops, além de manter uma média de 20 a 30 atendimentos diários, presenciais e online.

O 5° encontro será realizado na avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro - anexo ao Parque da Uva - portão 3 - Anhangabaú, na sede do Fundo Social.
As vagas são limitadas e é necessário realizar inscrição. Em caso de dúvidas, basta procurar pelo Fundo Social de Solidariedade, localizado no mesmo endereço acima citado.

