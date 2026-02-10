No próximo dia 7 de março acontece o 5° encontro do Clube de Mães Atípicas de Jundiaí. A edição comemorativa celebra um ano de atividades do projeto e será realizada pelo Fundo Social de Solidariedade. O clube é uma referência em acolhimento, orientação e fortalecimento de famílias atípicas no município.

O encontro é aberto às famílias participantes e reforça o compromisso do município com o cuidado, a inclusão e o fortalecimento das redes de apoio. “Esse encontro é um convite especial para todas as famílias atípicas de Jundiaí. Queremos celebrar juntos este primeiro ano de caminhada, trocar experiências, fortalecer vínculos e seguir construindo, lado a lado, uma cidade mais acolhedora, inclusiva e humana”, convida a primeira-dama Ellen Camila Martinelli.

