Entre os requisitos, os interessados devem ter o ensino fundamental completo e, no mínimo, 18 anos. Para participar do curso, é preciso fazer a pré-inscrição exclusivamente pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social, disponível no site da Prefeitura. O envio do formulário é considerado como intenção de participação e não garante vaga, já que o critério de seleção segue a ordem de envio das inscrições.

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), abre nesta quarta-feira (11), a partir da meia-noite, inscrição para o curso técnicas para assentamento de revestimentos cerâmicos em canteiro de obra. A iniciativa é uma oportunidade de aprendizado, geração de renda e desenvolvimento profissional.

A lista dos contemplados será publicada no site da Prefeitura, e os selecionados receberão uma mensagem via WhatsApp para confirmar a matrícula. A falta de retorno em até 24 horas resultará no cancelamento da pré-inscrição.

Em caso de cursos realizados em parceria com o Senai, os contemplados devem enviar no momento da inscrição RG, CPF, comprovante de residência e comprovante escolar.

As fichas não contempladas ficarão em lista de espera e poderão ser chamadas em caso de desistência. O participante que desistir do curso sem aviso prévio ficará impedido de se inscrever novamente por um período de três meses.

Serviço

Curso de técnicas para assentamento de revestimentos cerâmicos em canteiro de obra

Nº de vagas: 16;

Carga horária: 60h;

Início: 24/02/2026 Fim: 26/03/2026;

Aulas: de 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira;

Horário: 18h30 às 22h;

Local: Fundo Social de Solidariedade – av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – portão 3 – anexo ao Parque da Uva – Anhangabaú;

Pré-requisito:

– Ter concluído o Ensino Fundamental;

– Ter, no mínimo, 18 anos completo.