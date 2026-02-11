O Carnaval é um dos períodos mais aguardados do ano, marcado por música, cores, encontros e muita animação. No entanto, junto com a diversão, também surgem situações que exigem atenção à saúde. Calor intenso, longos períodos em pé, suor excessivo, consumo de bebida alcoólica e o uso de maquiagem e adereços podem impactar o organismo quando não há cuidados básicos. Pensando nisso, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) reforça orientações simples e importantes para que a folia seja aproveitada com mais conforto e cuidado com a saúde.
LEIA MAIS:
- Segurança dos foliões é vista como prioridade durante o Carnaval
- RMJ se prepara para o Carnaval com desfiles de blocos e escolas
Atenção ao uso de glitter e maquiagem
O glitter é um dos símbolos do Carnaval, mas nem todo produto é indicado para uso na pele. O recomendado é optar por glitter comestível ou biodegradável, desenvolvido especificamente para aplicação corporal. Produtos escolares ou industriais podem causar irritações, alergias e pequenas lesões, especialmente em regiões sensíveis como olhos, boca e pescoço.
“Ao final da folia, a forma de retirar maquiagem, glitter e resíduos de suor faz toda a diferença. Esfregar a pele com força pode provocar vermelhidão, ardor e até ferimentos. A orientação é utilizar óleos corporais, óleo de coco ou demaquilantes bifásicos, que ajudam a soltar o glitter com suavidade. Em seguida, a pele deve ser lavada com sabonete neutro e água corrente”, explica Daniele de Mola Sponchiado, clínica geral do HSV e especialista em dermatologia. Esses cuidados reduzem o risco de inflamações e ajudam a manter a saúde da pele após longos períodos de exposição ao calor.
Suor excessivo: cuidados com a pele e o corpo
Durante a folia, o aumento da temperatura corporal e a prática intensa de atividades físicas provocam suor excessivo, que é um mecanismo natural do organismo para regular a temperatura. No entanto, quando associado ao calor intenso e ao uso prolongado de maquiagem e fantasias, o suor pode favorecer assaduras, irritações, dermatites e proliferação de fungos e bactérias, principalmente em áreas de dobras da pele.
“Sempre que possível, a orientação é fazer pausas para secar o corpo, trocar roupas úmidas e manter a pele limpa e arejada. O uso de roupas leves e tecidos que facilitem a transpiração contribui para reduzir desconfortos e problemas dermatológicos”, reforça Daniele.
Hidratação é fundamental
Com o suor intenso, o corpo perde líquidos e sais minerais rapidamente. A ingestão de água deve ser constante ao longo do dia, mesmo sem sede. A desidratação pode causar sintomas como dor de cabeça, fraqueza, tontura e queda de pressão.
O consumo de bebida alcoólica merece atenção: além de não hidratar, o álcool pode intensificar a perda de líquidos pelo suor. Intercalar o consumo de álcool com água é uma medida simples e eficaz para ajudar o organismo a se manter equilibrado.
Saiba reconhecer os limites do corpo
Pular, dançar e caminhar por horas exige esforço físico significativo. Quando associado ao calor, ao suor excessivo e ao consumo de álcool, o risco de exaustão, quedas e desmaios aumenta, já que a bebida interfere nos reflexos e na percepção dos sinais do corpo.
Respeitar os próprios limites, fazer pausas para descanso, se alimentar adequadamente e buscar locais mais arejados são atitudes essenciais para evitar intercorrências.
A escolha das roupas e calçados influencia diretamente no bem-estar durante a folia. O ideal é optar por roupas leves, que permitam a evaporação do suor, e calçados confortáveis e bem ajustados, reduzindo o risco de lesões, bolhas e escorregões. Fantasias muito apertadas ou que dificultem a circulação de ar devem ser evitadas, especialmente em dias de altas temperaturas.
Sinais de alerta
Mesmo com cuidados, é importante ficar atento aos sinais que indicam a necessidade de ajuda médica, como tontura persistente, náusea, confusão mental, fraqueza intensa, câimbras ou desmaio. Ao perceber qualquer um desses sintomas, a recomendação é interromper a atividade e procurar atendimento de saúde.
O Carnaval é um momento de celebração, mas também de atenção ao próprio corpo. Com atitudes simples e conscientes, é possível aproveitar a festa com mais tranquilidade, reduzindo riscos e preservando a saúde durante toda a folia.