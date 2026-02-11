O glitter é um dos símbolos do Carnaval, mas nem todo produto é indicado para uso na pele. O recomendado é optar por glitter comestível ou biodegradável, desenvolvido especificamente para aplicação corporal. Produtos escolares ou industriais podem causar irritações, alergias e pequenas lesões, especialmente em regiões sensíveis como olhos, boca e pescoço.

O Carnaval é um dos períodos mais aguardados do ano, marcado por música, cores, encontros e muita animação. No entanto, junto com a diversão, também surgem situações que exigem atenção à saúde. Calor intenso, longos períodos em pé, suor excessivo, consumo de bebida alcoólica e o uso de maquiagem e adereços podem impactar o organismo quando não há cuidados básicos. Pensando nisso, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) reforça orientações simples e importantes para que a folia seja aproveitada com mais conforto e cuidado com a saúde.

“Ao final da folia, a forma de retirar maquiagem, glitter e resíduos de suor faz toda a diferença. Esfregar a pele com força pode provocar vermelhidão, ardor e até ferimentos. A orientação é utilizar óleos corporais, óleo de coco ou demaquilantes bifásicos, que ajudam a soltar o glitter com suavidade. Em seguida, a pele deve ser lavada com sabonete neutro e água corrente”, explica Daniele de Mola Sponchiado, clínica geral do HSV e especialista em dermatologia. Esses cuidados reduzem o risco de inflamações e ajudam a manter a saúde da pele após longos períodos de exposição ao calor.

Suor excessivo: cuidados com a pele e o corpo

Durante a folia, o aumento da temperatura corporal e a prática intensa de atividades físicas provocam suor excessivo, que é um mecanismo natural do organismo para regular a temperatura. No entanto, quando associado ao calor intenso e ao uso prolongado de maquiagem e fantasias, o suor pode favorecer assaduras, irritações, dermatites e proliferação de fungos e bactérias, principalmente em áreas de dobras da pele.

“Sempre que possível, a orientação é fazer pausas para secar o corpo, trocar roupas úmidas e manter a pele limpa e arejada. O uso de roupas leves e tecidos que facilitem a transpiração contribui para reduzir desconfortos e problemas dermatológicos”, reforça Daniele.