Com os blocos já desfilando em alguns bairros, o reforço na segurança já foi definido tanto pela Polícia Militar quanto pela Guarda Municipal. Em Jundiaí, para garantir a segurança dos munícipes durante o Carnaval, será formado um comitê de segurança que fará o monitoramento dos blocos com centralização das operações na Sala de Situação do Paço Municipal, além de rondas e patrulhamento permanente das forças de segurança nos locais dos eventos.

Independente das estratégias, especialistas em segurança reforçam a importância de os próprios foliões redobrarem a atenção nesta época onde há aglomeração de pessoas. O cabo João Paulo da Silva Miranda, conhecido como cabo da Silva, do 11º Batalhão da Polícia Militar, atitudes simples no cotidiano podem fazer diferença. “Uma das orientações é que levem sempre o essencial durante a passagem dos blocos. Documento, dinheiro trocado, notas de menor valor e o celular sempre no bolso da frente. Joias e objetos de alto valor devem ser evitados. O uso do celular em locais públicos também merece atenção.

Segundo o policial, durante o Carnaval, é preciso também um cuidado maior com o consumo de bebidas alcoólicas. "Não aceite bebidas de pessoas desconhecidas. Para quem vai curtir a folia com crianças, a dica é usar pulseiras de identificação e manter vigilância constante.”