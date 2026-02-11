Com os blocos já desfilando em alguns bairros, o reforço na segurança já foi definido tanto pela Polícia Militar quanto pela Guarda Municipal. Em Jundiaí, para garantir a segurança dos munícipes durante o Carnaval, será formado um comitê de segurança que fará o monitoramento dos blocos com centralização das operações na Sala de Situação do Paço Municipal, além de rondas e patrulhamento permanente das forças de segurança nos locais dos eventos.
Independente das estratégias, especialistas em segurança reforçam a importância de os próprios foliões redobrarem a atenção nesta época onde há aglomeração de pessoas. O cabo João Paulo da Silva Miranda, conhecido como cabo da Silva, do 11º Batalhão da Polícia Militar, atitudes simples no cotidiano podem fazer diferença. “Uma das orientações é que levem sempre o essencial durante a passagem dos blocos. Documento, dinheiro trocado, notas de menor valor e o celular sempre no bolso da frente. Joias e objetos de alto valor devem ser evitados. O uso do celular em locais públicos também merece atenção.
Segundo o policial, durante o Carnaval, é preciso também um cuidado maior com o consumo de bebidas alcoólicas. "Não aceite bebidas de pessoas desconhecidas. Para quem vai curtir a folia com crianças, a dica é usar pulseiras de identificação e manter vigilância constante.”
Cabo da Silva dá dicas de como se proteger em eventos de muita aglomeração
Quem pretende viajar no feriado prolongado também precisa se planejar, principalmente evitar postar nas redes sociais que a casa ficará vazia é uma das principais recomendações. “Avisar um ou dois vizinhos de confiança para ficarem de olho no imóvel e acionarem a polícia em caso de movimentação estranha também ajuda a prevenir crimes”, ressalta o cabo da Silva.
Outras orientações incluem não deixar luzes acesas durante o dia, suspender a entrega de revistas e jornais para evitar caixas de correio cheias, verificar trancas, fechar o gás de cozinha e conferir portas e janelas antes de sair. “Luz acesa durante o dia representa casa vazia. Luz apagada à noite não necessariamente indica que não há ninguém na residência”, garante.
As ações durante os dias de folia contam com a atuação conjunta da Guarda Municipal e do Departamento de Inteligência em Assuntos de Segurança Pública, ambos da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP); dos Agentes de Fiscalização de Trânsito, da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT); dos Agentes de Fiscalização do Comércio, da Secretaria Municipal de Finanças (SMFIN); do Juizado de Menores, do Poder Judiciário; da Defesa Civil e do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, da Secretaria Municipal de Governo e Comunicação (SMCC); além da Polícia Militar, por meio do 11º e do 49º Batalhões de Polícia Militar do Interior (BPM/I).