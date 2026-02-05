Os municípios da Região Metropolitana de Jundiaí se preparam para os desfiles de escolas de samba, blocos de rua, matinês infantis e programação cultural gratuita. Dos municípios procurados pelo JJ apenas Cabreúva divulgou o investimento. Serão R$ 550 mil para as despesas com infraestrutura nos cinco dias de festa, incluindo blocos de rua, desfile de escola de samba e projeto infantil.

Em Jundiaí, a Secretaria de Cultura informou que o município ainda está em fase de consolidação das informações orçamentárias e, por isso, não há definição final sobre os valores que serão investidos no Carnaval de rua deste ano. Apesar disso, confirmou que manterá um robusto planejamento integrado de segurança, nos moldes de 2025. Em Jundiaí a abertura será dia 8 com o tradicional bloco Afro Kekerê.

As ações para o Carnaval deste ano incluem monitoramento, in loco e remoto, com operações centralizadas na Sala de Situação do Paço Municipal, além de rondas e patrulhamento permanente durante os desfiles dos blocos. O trabalho envolve a Guarda Municipal, Polícia Militar (11º e 49º BPM/I), agentes de trânsito, fiscalização do comércio, Juizado de Menores, Defesa Civil e outros órgãos municipais. O objetivo é garantir a segurança dos foliões e o equilíbrio com o direito ao descanso dos moradores.