O Governo de São Paulo inicia na segunda-feira (9) a campanha de vacinação contra a dengue com a Butantan-DV, em todos os 645 municípios paulistas. Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina é a primeira do mundo em dose única e que induz proteção contra os quatro sorotipos da dengue. Nesta primeira etapa, a imunização será destinada aos profissionais da Atenção Primária à Saúde, da rede municipal.

Para o início da campanha, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) enviou 99 mil doses ao estado. A estimativa é que cerca de 216 mil profissionais da atenção básica, entre médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, sejam imunizados ao longo da ação. A estratégia foi articulada pela Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), por meio do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, em parceria com os Grupos de Vigilância Epidemiológica (GVEs) de todas as regiões do Estado, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems-SP) e o Ministério da Saúde. Nesta semana, a Pasta promoveu a primeira reunião técnica com os GVEs, além de capacitações para a rede organizar a campanha.

