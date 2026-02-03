A vacinação é uma das principais ações de saúde pública para prevenir doenças e proteger a população. Em dezembro de 2023, o Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a dengue no Calendário Nacional de Vacinação. Como a oferta de doses é limitada e depende do cronograma de entrega do fabricante, a implantação ocorreu de forma gradual em todo o país. Em Jundiaí, o imunizante passou a ser ofertado em julho de 2024.

Quem pode se vacinar pelo SUS?

Atualmente, a vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde (SUS) é recomendada para adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias.

Para que a estratégia seja efetiva e justa para todos, é importante manter a vacinação exclusiva nessa faixa etária, salvo orientações específicas e temporárias do Ministério da Saúde (por exemplo, em situações pontuais de remanejamento de doses por vencimento, quando aplicável).

Por que essa faixa etária é prioritária?

No SUS, essa faixa etária inicial de vacinação contra a dengue segue orientação do Ministério da Saúde. Isso foi estabelecido porque esse público apresenta alta taxa de hospitalização por dengue, o que demanda uma estratégia para reduzir casos graves e internação, e porque a vacina disponível (Qdenga) ainda tem quantidade limitada. Jundiaí segue a diretriz nacional vigente e fará a ampliação conforme novas remessas de vacina e orientações atualizadas do Ministério da Saúde.

Qual é o esquema vacinal?

O esquema atual da vacina utilizada no SUS é de duas doses, com um intervalo mínimo de cerca de 3 meses entre elas. Até agora, não há indicação oficial de dose de reforço após as duas doses recomendadas, mas estudos continuam acompanhando por quanto tempo a proteção se mantém.