A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) já registra 50 casos confirmados de dengue em 2026, segundo dados atualizados pelas secretarias municipais de saúde. A maior parte das ocorrências está concentrada em Jundiaí, que contabiliza 46 casos confirmados até 2 de fevereiro, além de 28 notificações ainda em investigação, de acordo com o boletim de arboviroses disponível no site da Prefeitura. No Estado já são 4.373 casos, com duas mortes confirmadas.
Em Jundiaí, dos 46 casos confirmados, 45 casos são autóctones, ou seja, quando a infecção ocorre no próprio município, mas não há registro de óbitos no município.
Os dados indicam maior incidência entre adultos jovens. Onze casos foram registrados em pessoas com idade entre 26 e 40 anos, enquanto oito ocorreram na faixa etária de 19 a 25 anos. O Jardim Tamoio concentra o maior número de ocorrências, com sete casos confirmados. Em seguida aparecem os bairros Alvorada, com cinco registros, e Jardim do Lago, Maringá e Vila Nambi, com quatro casos cada.
Na região, Cabreúva confirmou um caso de dengue, enquanto Várzea Paulista registra três ocorrências. Itupeva e Jarinu não contabilizaram casos até o momento. As prefeituras de Louveira e Campo Limpo Paulista foram procuradas, mas não retornaram até o fechamento desta edição.
Para o infectologista Saulo Passos, da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), a dengue segue como um dos principais desafios da saúde pública no Brasil e em Jundiaí. “O diagnóstico precoce e o tratamento adequado, são muito importantes para um manejo adequado do caso e evitar óbitos. Alguns grupos merecem atenção como as gestantes, crianças pequenas e idosos”, diz.
Sintomas
Entre os sintomas mais comuns da doença estão febre alta de início súbito, dor de cabeça intensa, dor atrás dos olhos, dores musculares e articulares, náuseas, vômitos e manchas vermelhas na pele. “Os sintomas podem se confundir com os da gripe, mas na dengue não há sintomas respiratórios, como tosse e coriza”, explica o médico.
De acordo com o especialista, nos casos mais graves, o vírus pode causar queda de plaquetas, extravasamento de líquidos e alterações na coagulação, o que aumenta o risco de hemorragias e choque circulatório. “O acompanhamento médico é essencial, principalmente quando surgem sinais de gravidade”, ressalta.
O diagnóstico envolve avaliação clínica e exames laboratoriais, como o hemograma, especialmente em grupos de risco. Também podem ser utilizados testes rápidos nos primeiros dias de sintomas e sorologias após o sexto dia.
O médico reforça que o controle do mosquito Aedes aegypti continua sendo a principal forma de prevenção. “Medidas como eliminar água parada, manter recipientes fechados, usar repelentes e instalar telas em portas e janelas são fundamentais”, garante.
Vacinação
Além disso, a vacinação é apontada como estratégia importante para reduzir casos graves. Atualmente, a vacina contra a dengue está disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária considerada prioritária por concentrar maior risco de internações. Em Jundiaí, a imunização é oferecida em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e demais unidades de Atenção Primária.