A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) já registra 50 casos confirmados de dengue em 2026, segundo dados atualizados pelas secretarias municipais de saúde. A maior parte das ocorrências está concentrada em Jundiaí, que contabiliza 46 casos confirmados até 2 de fevereiro, além de 28 notificações ainda em investigação, de acordo com o boletim de arboviroses disponível no site da Prefeitura. No Estado já são 4.373 casos, com duas mortes confirmadas.

Em Jundiaí, dos 46 casos confirmados, 45 casos são autóctones, ou seja, quando a infecção ocorre no próprio município, mas não há registro de óbitos no município.

Os dados indicam maior incidência entre adultos jovens. Onze casos foram registrados em pessoas com idade entre 26 e 40 anos, enquanto oito ocorreram na faixa etária de 19 a 25 anos. O Jardim Tamoio concentra o maior número de ocorrências, com sete casos confirmados. Em seguida aparecem os bairros Alvorada, com cinco registros, e Jardim do Lago, Maringá e Vila Nambi, com quatro casos cada.