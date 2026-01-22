Os visitantes da 41ª Festa da Uva de Jundiaí e da 12ª Expo Vinhos podem estacionar o carro gratuitamente e contar com translado para facilitar o acesso ao Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva. A prefeitura disponibilizou um bolsão de estacionamento na avenida Luiz Gonzaga Martins Guimarães (altura do número 419), ao lado do estande da FA Oliva.

O serviço de transfer é gratuito e sai do bolsão localizado próximo à empresa Astra, no Viaduto das Valquírias, até o Parque da Uva. Tanto o estacionamento quanto o transfer funcionam gratuitamente apenas aos sábados e domingos do evento, nos dias 24, 25 e 31 de janeiro e 1º, 7 e 8 de fevereiro. Clique neste link para ver o mapa do bolsão.

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) disponibiliza ônibus circulares para o público, com operação das 8h às 23h30 aos sábados e das 8h às 22h30 aos domingos. Vale reforçar que o estacionamento gratuito não funciona nas sextas-feiras da festa (23 e 30 de janeiro e 6 de fevereiro).