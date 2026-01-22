Os visitantes da 41ª Festa da Uva de Jundiaí e da 12ª Expo Vinhos podem estacionar o carro gratuitamente e contar com translado para facilitar o acesso ao Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva. A prefeitura disponibilizou um bolsão de estacionamento na avenida Luiz Gonzaga Martins Guimarães (altura do número 419), ao lado do estande da FA Oliva.
O serviço de transfer é gratuito e sai do bolsão localizado próximo à empresa Astra, no Viaduto das Valquírias, até o Parque da Uva. Tanto o estacionamento quanto o transfer funcionam gratuitamente apenas aos sábados e domingos do evento, nos dias 24, 25 e 31 de janeiro e 1º, 7 e 8 de fevereiro. Clique neste link para ver o mapa do bolsão.
A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) disponibiliza ônibus circulares para o público, com operação das 8h às 23h30 aos sábados e das 8h às 22h30 aos domingos. Vale reforçar que o estacionamento gratuito não funciona nas sextas-feiras da festa (23 e 30 de janeiro e 6 de fevereiro).
No primeiro final de semana da Festa da Uva, realizado nos dias 17 e 18 de janeiro, mais de 300 veículos utilizaram o bolsão de estacionamento, com seus ocupantes fazendo uso do transfer gratuito. “O trânsito no entorno do parque costuma aumentar, e muitos motoristas encontram dificuldades para estacionar. Por isso, estamos oferecendo essas duas opções para facilitar o acesso”, destacou o diretor do Departamento de Transporte Público de Jundiaí, Bruno Palhari.
“Com esses serviços, o público pode se deslocar com mais comodidade até o Parque da Uva nos dias de maior movimento da festa”, completou a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro.
Estacionamento oficial
O estacionamento oficial da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos tem caráter solidário e inclusivo, com ações que beneficiam tanto a comunidade quanto instituições sociais da cidade.
Ao todo, aproximadamente 800 vagas foram disponibilizadas em dois estacionamentos oficiais do evento. O valor arrecadado com as taxas de estacionamento será revertido para a Associação de Educação Terapêutica (Amarati), que há mais de quatro décadas atende pessoas com deficiência decorrentes de lesões neurológicas, oferecendo serviços de reabilitação, atendimento humanizado e promoção da qualidade de vida.
Além do impacto social, os moradores de Jundiaí inscritos no Cartão da Gente, nova plataforma digital da prefeitura, ganham desconto especial de 20% no valor do estacionamento. Para usufruir do benefício, o munícipe deve baixar o aplicativo oficial da prefeitura, realizar o cadastro no Cartão da Gente e apresentar o cartão no momento de pagar o estacionamento. Em ambos os estacionamentos, a diária custa R$ 50, ou R$ 40, para moradores de Jundiaí com o Cartão da Gente, que teve seu pré-lançamento na Festa da Uva.
Os dois estacionamentos oficiais funcionam com tarifas diferenciadas para moradores cadastrados:
- Estacionamento 1 – Acesso pela avenida Amadeu Ribeiro, nº 500 (ao lado do Parque da Uva)
- Estacionamento 2 – Acesso pela avenida Engenheiro José Maria da Silva Velho, Jardim Ana Maria (em frente ao Parque da Uva)