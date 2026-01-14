Todo o valor arrecadado com os estacionamentos oficiais da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí tem caráter solidário e é 100% revertido para a Associação de Educação Terapêutica (Amarati), entidade filantrópica que há mais de 43 anos atende pessoas com deficiência decorrentes de lesões neurológicas.

Ao todo, são aproximadamente 800 vagas distribuídas em dois estacionamentos oficiais, ambos geridos pela entidade.

