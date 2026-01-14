15 de janeiro de 2026
EM PROL DA AMARATI

Estacionamentos oficiais da Festa da Uva são solidários

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Todo o valor arrecadado com os estacionamentos oficiais da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí tem caráter solidário e é 100% revertido para a Associação de Educação Terapêutica (Amarati), entidade filantrópica que há mais de 43 anos atende pessoas com deficiência decorrentes de lesões neurológicas.

Ao todo, são aproximadamente 800 vagas distribuídas em dois estacionamentos oficiais, ambos geridos pela entidade.

A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), Marcela Moro, destaca que a destinação dos recursos fortalece o papel social da Festa. “A Festa da Uva fomenta o agronegócio, o turismo e a cultura, mas também tem um forte compromisso social. A destinação dos recursos fortalece entidades assistenciais e gera um impacto positivo para públicos em situação de vulnerabilidade”, afirmou.

Amarati

A Associação de Educação Terapêutica Amarati atende atualmente 240 pacientes e realiza milhares de atendimentos mensais nas áreas de reabilitação e habilitação. Entre as especialidades oferecidas estão psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, pedagogia, dançaterapia, serviço social, neurologia, odontologia, pilates e pediatria.

A coordenadora administrativa da entidade, Luciana da Silva, ressalta a importância da parceria. “Esse recurso é fundamental para a manutenção da Amarati. Os convênios não cobrem todos os custos, e parcerias como essa garantem a continuidade e a qualidade dos atendimentos”, explicou.

Estacionamentos

  • Estacionamento Oficial 1 – Acesso pela avenida Amadeu Ribeiro, nº 500 (ao lado do Parque da Uva);
    Valor da diária: R$ 50,00; R$ 40,00 para moradores de Jundiaí, mediante apresentação do Cartão da Gente;
    Funcionamento: sextas, das 18h às 23h; sábados, das 10h às 23h; domingos, das 10h às 22h.
  • Estacionamento Oficial 2 – Acesso pela avenida Engenheiro José Maria da Silva Velho, Jardim Ana Maria (em frente ao Parque da Uva);
    Valor da diária: R$ 50,00; R$ 40,00 para moradores de Jundiaí, com o Cartão da Gente.
    Funcionamento: sextas, das 18h às 23h; sábados, das 10h às 23h; domingos, das 10h às 22h.

Cartão da Gente

O Cartão da Gente, que terá pré-lançamento no dia 15 de janeiro, durante a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos, garante 20% de desconto no estacionamento, benefício exclusivo para moradores de Jundiaí que fizerem o download do aplicativo da prefeitura e se cadastrarem.

