Os visitantes da 41ª edição da Festa da Uva de Jundiaí e da 12ª Expo Vinhos poderão deixar seus carros próximo ao Parque da Uva, no bolsão de estacionamento disponibilizado pela prefeitura na avenida Luiz Gonzaga Martins Guimarães, ao lado do estande da FA Oliva. O serviço é gratuito e funcionará somente nos sábados e domingos do evento (dias 17, 18, 24, 25 e 31 de janeiro e 1º, 7 e 8 de fevereiro).
Clique aqui para ver o mapa do bolsão.
Os motoristas terão ainda um transfer gratuito do bolsão, situado próximo à Astra, até o parque, que será feito em ônibus circulares das 8h às 23h30 nos sábados e das 8h às 22h30 nos domingos. O serviço será feito pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT).
Vale reforçar que o estacionamento gratuito não estará disponível nesta quinta-feira (15) e nas sextas-feiras do evento (16, 23 e 30 de janeiro e 6 de fevereiro).
Segundo o diretor do Departamento de Transporte Público de Jundiaí, Bruno Palhari, “o trânsito no entorno do parque costuma ficar muito complicado nos dias do evento.” Por conta disso, haverá a opção. “Os motoristas encontram dificuldades para estacionar, por isso faremos o transfer do bolsão gratuito até o local da festa”, destacou. A secretária do Agronegócio, Abastecimento e Turismo de Jundiaí, Marcela Moro, diz que o serviço facilita o acesso à festa. “Com esse serviço, o público poderá se deslocar com mais facilidade até o Parque da Uva aos sábados e domingos, dias de maior movimento da festa.”
A Festa da Uva atrai visitantes de várias cidades da região, da Capital e de municípios mais distantes, além de pessoas vindas de outros países. É um evento consolidado e tradicional, que terá 367 expositores este ano (em 2025 foram 346), 17 restaurantes na praça de alimentação e uma área da Rota da Cerveja Artesanal, novidade que reunirá 21 cervejarias.
