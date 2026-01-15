Os visitantes da 41ª edição da Festa da Uva de Jundiaí e da 12ª Expo Vinhos poderão deixar seus carros próximo ao Parque da Uva, no bolsão de estacionamento disponibilizado pela prefeitura na avenida Luiz Gonzaga Martins Guimarães, ao lado do estande da FA Oliva. O serviço é gratuito e funcionará somente nos sábados e domingos do evento (dias 17, 18, 24, 25 e 31 de janeiro e 1º, 7 e 8 de fevereiro).

Clique aqui para ver o mapa do bolsão.

Os motoristas terão ainda um transfer gratuito do bolsão, situado próximo à Astra, até o parque, que será feito em ônibus circulares das 8h às 23h30 nos sábados e das 8h às 22h30 nos domingos. O serviço será feito pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT).