A Prefeitura de Jundiaí deu início ao primeiro reordenamento de cabos de 2026, programa que tem como objetivo aumentar a segurança da população e melhorar a estética dos bairros, por meio da retirada de fios caídos, em desuso ou sem identificação, pertencentes às empresas de telecomunicações.

A ação é realizada em parceria entre a Prefeitura de Jundiaí, a concessionária de energia CPFL Piratininga e as empresas de telecomunicações que atuam no município.