BAGUNÇA EM POSTES

Reordenamento de cabos organiza fiação na região Sul de Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Reordenamento de Cabos na avenida Clemente Rosa
Reordenamento de Cabos na avenida Clemente Rosa

A Prefeitura de Jundiaí deu início ao primeiro reordenamento de cabos de 2026, programa que tem como objetivo aumentar a segurança da população e melhorar a estética dos bairros, por meio da retirada de fios caídos, em desuso ou sem identificação, pertencentes às empresas de telecomunicações.

A ação é realizada em parceria entre a Prefeitura de Jundiaí, a concessionária de energia CPFL Piratininga e as empresas de telecomunicações que atuam no município.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), Jeferson Coimbra, o trabalho integrado é fundamental para a cidade. “O trabalho que a prefeitura realiza em conjunto com a CPFL e as empresas de telecomunicações é de suma importância, pois reduz o número de acidentes com pedestres, ciclistas e motoristas e melhora significativamente a estética das ruas e avenidas”, explicou.

Ações concentradas na Vila Maringá

Neste primeiro reordenamento de cabos de 2026, as ações estão concentradas na Região Sul da cidade. Até o mês de março, os trabalhos serão realizados nas ruas e avenidas de maior fluxo de veículos e pedestres da Vila Maringá. Na sequência, as equipes atuarão em cerca de 2 mil postes das vias adjacentes da região.

“Na Vila Maringá, são mais de dez equipes das empresas de telecomunicações envolvidas. É um processo que demanda tempo, mas apresenta resultados concretos. Além do mutirão, contamos com equipes que atendem às demandas registradas pelo canal 156. Buscamos agir o mais rápido possível, independentemente de qual empresa seja responsável pelo cabo”, afirmou o diretor de Iluminação Pública, Carlos Bocci.

Morador da Vila Maringá há 35 anos, o técnico em radiologia Guilherme Cruzatti elogiou a iniciativa. “O trabalho é muito bom. Melhora a estética do bairro e retira fios que não são utilizados. Parabéns aos envolvidos nesse trabalho de reordenamento”, destacou.

